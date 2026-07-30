Metamorfoza Patryka Pniewskiego. Zmienił się nie tylko jego wizerunek, ale i całe życie

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-07-30 5:10

Od idola nastolatek do symbolu odwagi w polskim show-biznesie. Patryk Pniewski, urodzony 30 lipca 1991 roku, przeszedł drogę, której nikt się nie spodziewał. Zobacz jego spektakularną metamorfozę w naszej galerii.

Tak przez lata zmieniał się Patryk Pniewski. Jego metamorfoza robi wrażenie

Pamiętacie jeszcze czasy, gdy Patryk Pniewski był bożyszczem nastolatek o chłopięcym uroku? Dziś to dojrzały mężczyzna i świadomy swojej wartości aktor, który nie boi się odważnych decyzji. Przez lata na naszych oczach przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie.

Jego styl ewoluował od casualowych stylizacji do eleganckich garniturów, a fryzura, która kiedyś była jego znakiem rozpoznawczym, ustąpiła miejsca bardziej klasycznym cięciom. Ta przemiana to gotowy materiał na film. Zobaczcie sami w naszej galerii, jak zmieniał się na przestrzeni lat.

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Tak zaczynał Patryk Pniewski. Pamiętacie jego pierwsze kroki?

Choć dziś trudno w to uwierzyć, jego wielka kariera zaczęła się ponad dekadę temu. W 2012 roku, jako zaledwie 21-latek, Patryk Pniewski dołączył do obsady serialu „Pierwsza miłość”, z miejsca podbijając serca widzów. Rola Krystiana Domańskiego przyniosła mu ogromną popularność i status młodzieżowego idola.

Co ciekawe, w tym samym czasie szlifował swój aktorski warsztat w prestiżowej Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, którą ukończył w 2016 roku. Już wtedy udowadniał, że jest kimś więcej niż tylko przystojną twarzą z telewizji, występując m.in. w musicalu „Joplin” na deskach Teatru Muzycznego „Capitol”.

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Ten serial był przełomem. Tak Patryk Pniewski stał się gwiazdą

To właśnie rola w „Pierwszej miłości” okazała się dla niego trampoliną do sławy. Miliony Polek i Polaków co wieczór śledziły losy jego bohatera, a Patryk Pniewski szybko stał się jednym z najgorętszych nazwisk w branży. Jego pozycję ugruntował udział w tanecznym show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” w 2015 roku, gdzie zaprezentował się szerszej publiczności.

Niedługo później przyszła kolejna duża rola - piłkarza Józefa Sałatki w serialu „Barwy szczęścia”. Dzięki niej Pniewski udowodnił, że potrafi odnaleźć się w różnych produkcjach, na stałe zapisując się w świadomości masowej widowni.

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Nie tylko role. Czym jeszcze zaskoczył Patryk Pniewski?

Kariera Patryka Pniewskiego to jednak nie tylko popularne seriale. Aktor wielokrotnie udowadniał, że nie lubi stać w miejscu. Zaskoczył wszystkich, przyjmując rolę w mrocznym i docenionym przez krytyków serialu „Belfer”, gdzie pokazał zupełnie inne, drapieżne oblicze.

Pojawił się także w kinowym hicie „Kobiety mafii 2” oraz współpracował z jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej - Cleo, występując w jej teledyskach do utworów „Wolę być” i „N-O-C”. Prawdziwym szokiem dla fanów był jednak jego powrót do „Pierwszej miłości” w 2024 roku po czteroletniej przerwie. Czy ktoś się tego spodziewał?

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Patryk Pniewski odważnie o życiu prywatnym. Ta decyzja wstrząsnęła mediami

Patryk Pniewski przez lata chronił swoją prywatność, rzadko mówiąc o sprawach osobistych. Wszystko zmieniło się 18 marca 2026 roku, kiedy aktor zdecydował się na odważny krok. W publicznym oświadczeniu ujawnił, że jest osobą biseksualną.

Jego coming out odbił się szerokim echem w mediach i stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń tego roku. Decyzja aktora spotkała się z ogromnym wsparciem fanów i przedstawicieli branży, którzy docenili jego szczerość i odwagę. To był moment, który na nowo zdefiniował jego wizerunek publiczny.

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Ile lat kończy Patryk Pniewski w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Patryk Pniewski urodził się 30 lipca 1991 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 35. urodziny. Z chłopaka, który szturmem wdarł się do show-biznesu, stał się dojrzałym artystą, który inspiruje i nie boi się podejmować trudnych tematów.

Jak bardzo zmienił się od początku swojej kariery? Jego metamorfoza jest naprawdę niezwykła. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, w której zebraliśmy archiwalne i najnowsze zdjęcia aktora. Różnica jest kolosalna.

Aktor Patryk Pniewski w ciemnej kurtce, koszuli i krawacie. O jego metamorfozie i karierze przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 77
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PATRYK PNIEWSKI