Tak przez lata zmieniała się Magda Gessler. Jej metamorfoza zwala z nóg

Burza blond loków, kolorowe, powłóczyste kreacje i ten charakterystyczny, tubalny śmiech. Dziś trudno wyobrazić sobie polski show-biznes bez Magdy Gessler. Zanim jednak stała się niekwestionowaną królową gastronomii i telewizyjną wyrocznią smaku, jej życie i wizerunek wyglądały zupełnie inaczej.

Patrząc na jej archiwalne zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. Od studentki malarstwa w gorącym Madrycie po ikonę stylu i jedną z najpotężniejszych kobiet w Polsce - jej droga to gotowy materiał na film.

Magda Gessler: "Gordon Ramsey nie zamknąłby się ze mną w jednym pokoju"

Zanim Magda Gessler podbiła telewizję, gotowała dla hiszpańskiego króla

Choć kojarzymy ją głównie z Polską, swoje pierwsze kroki w dorosłym życiu stawiała daleko od ojczyzny. Wychowana w Sofii i Hawanie, córka korespondenta PAP, ostatecznie ukończyła prestiżową Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Madrycie. To właśnie tam, w latach 80., jej kulinarny talent eksplodował na dobre.

Zanim otworzyła słynną restaurację „U Fukiera” w Warszawie, prowadziła firmę cateringową, która obsługiwała hiszpańskich dygnitarzy. Jej dania docenił sam król Juan Carlos I, a ona sama prowadziła warsztaty w Królewskiej Akademii Gastronomicznej. To był dopiero początek imperium.

Jeden program odmienił wszystko. Tak narodziła się legenda Magdy Gessler

Przez lata była cenioną restauratorką, znaną w warszawskich kręgach, ale prawdziwa eksplozja popularności nadeszła w 2010 roku. To wtedy na antenie TVN zadebiutowały „Kuchenne rewolucje”. Program, w którym z bezkompromisową energią ratowała upadające restauracje, okazał się strzałem w dziesiątkę.

Z dnia na dzień Magda Gessler stała się nie tylko ekspertką, ale i barwną osobowością telewizyjną. Jej temperament, cięty język i rzucanie talerzami weszły do kanonu polskiej popkultury, a ona sama zyskała status absolutnej gwiazdy. Niedługo potem dołączyła do jury programu „MasterChef”, cementując swoją pozycję w telewizji.

Nie tylko rewolucje. Głośne skandale i zaskakujące projekty Magdy Gessler

Kariera Gessler to nie tylko pasmo sukcesów. W 2024 roku prokuratura skierowała przeciwko niej akt oskarżenia w sprawie nielegalnej reklamy wina w internecie. Gwiazda nie przyznała się do winy, a sprawa odbiła się szerokim echem w mediach.

Poza kontrowersjami, restauratorka chętnie angażowała się w nietypowe projekty. Wprowadziła na rynek parówki sygnowane jej nazwiskiem, projektowała obrusy, a nawet zagrała gościnnie w serialach „Niania” i „Na Wspólnej”. W 2025 roku zadebiutowała z własnym talk-show „Magda gotuje internet”, w którym gościła celebrytów.

Miłość, tragedie i głośne romanse. Życie prywatne Magdy Gessler to gotowy scenariusz

Jej życie uczuciowe było równie barwne, co kariera. Pierwszego męża, korespondenta „Der Spiegel” Volkharta Müllera, poślubiła w 1982 roku. Niestety, ich szczęście przerwała tragedia – najpierw śmierć ich nowo narodzonej córeczki Anny, a kilka lat później choroba i śmierć samego Müllera.

Po powrocie do Polski związała się z Piotrem Gesslerem, z którym ma córkę Larę. Ich związek jednak nie przetrwał. Media rozpisywały się również o jej krótkim, lecz burzliwym romansie z aktorem Piotrem Adamczykiem. Od lat jest w szczęśliwym związku z mieszkającym w Toronto lekarzem, Waldemarem Kozerawskim.

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Magda Gessler kończy 73 lata. Zobacz, jak zmieniła się na przestrzeni dekad

Magda Gessler urodziła się 10 lipca 1953 roku. Oznacza to, że w 2026 roku świętuje swoje 73. urodziny. Patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Przez dekady jej wizerunek przeszedł niewiarygodną transformację.

Jak prezentowała się na początku swojej telewizyjnej drogi? Zapraszamy do naszej galerii, która jest nostalgiczną podróżą przez życie jednej z największych gwiazd w Polsce. Niektóre zdjęcia mogą was naprawdę zaskoczyć.