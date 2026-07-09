Małgorzata Rozenek-Majdan pod lupą. "To nie jest ta sama osoba". Lekarz wskazał, co poprawiła. Też to zauważyliście?

Lekarz prześwietlił twarz Małgorzaty Rozenek-Majdan! "To nie jest ta sama osoba". Wyliczył całą listę zmian

Na instagramowym profilu kliniki, w której działa doktor Krzysztof Szymański pojawiło się ciekawe nagranie. Specjalista od medycyny estetycznej przyjrzał się buzi Małgorzaty Rozenek, aby ocenić, co zostało w niej zmienione. Lista jest długa. Doktor stwierdził, że zmiana jest tak duża, iż na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że na obu zdjęciach znajduje się ta sama osoba. Oczywiście analiza opiera się wyłącznie na fotografiach, a nie na dokumentacji medycznej czy osobistym badaniu pacjentki.

Zdaniem doktora na przestrzeni lat twarz Małgorzaty Rozenek-Majdan mogła zostać poddana wielu zabiegom z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Wśród elementów, które zwróciły jego uwagę, wymienił m.in. wyraźnie uniesioną górną wargę, bardziej zarysowaną linię żuchwy oraz inną objętość środkowej części twarzy. W jego ocenie efekt końcowy sprawia wrażenie bardzo dopracowanego i estetycznego. Podkreślił nawet, że metamorfoza została wykonana "perfekcyjnie", choć - jego zdaniem - całkowicie zmieniła rysy twarzy gwiazdy.

Czy to było zrobione dobrze? Jak najbardziej tak. Z tym, że (...) to nie jest ta sama osoba. Zostały zupełnie zmienione rysy twarzy. (...) Jest zrobione perfekcyjnie. (...) Jest podniesiona warga górna, czyli na pewno był zrobiony tzw. lip lift. Tak, na pewno, bo są jeszcze ślady. Są wyprostowane fałdy nosowo-wargowe, są zmniejszone policzki, więc prawdopodobnie była zrobiona operacja poduszek Bichata. Są podniesione łuki brwiowe na całości, więc był zrobiony lift czołowy. (...) Jest zmieniony zarys żuchwy i jest zrobiona w trójkąt, więc na pewno była broda robiona, sam czubek brody. I na pewno był zrobiony lift i to głęboki - wyliczył ekspert.

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"Każdy z nas się starzeje"

We wpisie dołączonym do nagrania specjalista wyjaśnił, że uroda części gwiazd, szczególnie dojrzałtych, to nie kwestia genów.

W internecie często widzimy idealne, gładkie twarze gwiazd i myślimy: ach, te geny! Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Za spektakularnym wyglądem znanych osób po 40 czy 50 rzadko stoi wyłącznie natura. Każdy z nas się starzeje, a grawitacji nie da się oszukać. Możemy jednak decydować o tym, jak ten proces będzie przebiegał. Sekretem gwiazd jest regularna, mądrze zaplanowana współpraca z lekarzami medycyny estetycznej i chirurgami plastycznymi. Kluczem do sukcesu są zabiegi autologiczne, stymulatory tkankowe, technologie laserowe oraz precyzyjne procedury chirurgiczne - czytamy na instagramowym profilu kliniki Dermedik.

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Sama Rozenek-Majdan wielokrotnie podkreślała, że nie ukrywa korzystania z osiągnięć medycyny estetycznej. W wywiadach mówiła, że inwestowanie w wygląd traktuje jako świadomą decyzję i nie widzi powodu, by udawać, że niczego nie robiła. Zwracała również uwagę, że znacznie bardziej ceni szczerość niż podtrzymywanie mitu o "naturalnej" przemianie. Co więcej, przyznała, że ani myśli starzeć się naturalnie i ma zamiar zmieniać się nawet i co kilka lat.

Dokonując pewnych decyzji wizerunkowych, wiedziałam, że nie da się uciec od tego, żeby one nie były zauważone. Przecież po to je robiłam, żeby były zauważone. Oczywiście można udawać, że to się nie wydarzyło, ale ja tego nie lubię. Podejrzewałam, że będzie się o tym mówiło - stwierdziła w "Vivie".

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