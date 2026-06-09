Małgorzata Rozenek-Majdan kusząco zsuwa dżinsy z bioder. Co za zdjęcia! A zaczęło się tak niewinnie

Małgorzata Rozenek-Majdan z roku na rok wygląda coraz lepiej!

Małgorzata Rozenek-Majdan od dawna zachwyca fanów nie tylko zawodowymi sukcesami, ale także świetnym wyglądem. Gwiazda, która zdobyła popularność dzięki programowi "Perfekcyjna Pani Domu", przeszła na przestrzeni lat imponującą metamorfozę. Dziś uchodzi za jedną z najlepiej ubranych i najbardziej rozpoznawalnych kobiet polskiego show-biznesu.

Początki jej kariery kojarzą się przede wszystkim z klasyczną elegancją. Stonowane stylizacje, subtelny makijaż i nienaganne maniery szybko stały się jej znakiem rozpoznawczym. Z biegiem czasu Małgorzata zaczęła jednak odważniej eksperymentować z modą. W jej garderobie pojawiły się nowoczesne fasony, wyraziste kolory i efektowne kreacje, które podkreślają jej wysportowaną, lekko umięśnioną sylwetkę oraz pewność siebie.

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Fani zgodnie przyznają, że gwiazda wygląda dziś niezwykle promiennie. Sama Rozenek-Majdan wielokrotnie podkreślała, że ogromne znaczenie mają aktywny tryb życia, dbałość o zdrowie oraz konsekwencja w pielęgnacji. Gwiazda otwarcie przyznaje się także do operacji plastycznych. W przeciwieństwie do koleżanek z branży nie unika tematu, wręcz przeciwnie - cieszy się z przemiany. Efekt jest taki, że Małgorzata im jest starsza, tym lepiej się prezentuje!

Pozowała w dżinsach, nagle zaczęła je ściągać

Ostatnio w sieci Rozenek pokazała ciekawą minisesję zdjęciową. Wszystko zaczęło się niewinnie. Gwiazda pozowała do selfie ubrana w ciemne dżinsy, czarne body, szpilki i marynarkę. Wyglądała profesjonalnie, ale w codziennym stylu. Ciekawie zaczęło się robić, gdy zrzuciła okrycie, rozpięła spodnie i zaczęła zsuwać je z bioder! Fotki opublikowała na swoim profilu na Instagramie. ZNAJDZIECIE je TUTAJ!

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Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"

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Małgorzata Rozenek-Majdan - jak dobrze ją znasz? Pytanie 1 z 6 W którym roku Małgosia się urodziła? 1978 1982 1974 Następne pytanie