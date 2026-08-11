Cichopek i Kurzajewski spijają sobie z dzióbków na romantycznych wakacjach. Nie są sami!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski: Razem w życiu, razem w pracy

Katarzyna Cichopek (43 l.) swoją popularność zawdzięcza roli Kingi z "M jak miłość". Z produkcją TVP związana jest od samego początku. Chociaż przez lata związana była z różnymi stacjami, to nic nie wskazuje na to, by miała się w najbliższym czasie pożegnać z "Emką". Aktorka brała udział w wielu programach telewizyjnych. W 2005 roku w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami, wytańczyła sobie nie tylko Kryształową Kulę, ale również miłość.

Jej małżeństwo z Marcinem Hakielem (43 l.) zakończyło się w atmosferze skandalu w marcu 2022 roku. Krótko po tym pojawiły się informacje, że Katarzynę Cichopek łączy coś więcej z jej kolegą z programu "Pytanie na śniadanie", Maciejem Kurzajewskim (53 l.). Na potwierdzenie plotek trzeba było poczekać kilka miesięcy. W październiku zakochani udali się do Izraela i właśnie podczas tego wyjazdu przyznali, że są razem. Połączyli się nawet ze śniadaniówką TVP2, by opowiedzieć o swoim uczuciu.

Zobacz również: Cichopek i Kurzajewski byli niezadowoleni z pensji w Polsacie? Miszczak: "W internecie zarobią lepiej"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na romantycznych wakacjach

Od tamtej pory są niemal nierozerwalni. Pod koniec października 2024 roku razem przeszli do Polsatu, gdzie jeszcze do niedawna prowadzili "Halo, tu Polsat". 30 lipca niespodziewanie pożegnali się z widzami. Małżonkowie opublikowali na Instagramie oświadczenie, w którym wyznali, że zakończyli współpracę z Polsatem.

Wiadomość wywołała sporo zamieszania, a sami zainteresowani udali się na wakacje. Gwiazda "M jak miłość" dzieli się w sieci relacją z wyjazdu. Nie brakuje zdjęć w bikini, reklamy własnych produktów oraz romantycznych kadrów. "Za takie chwile - hallelujah" - napisała Kasia Cichopek pod zdjęciem przytulasów na tle zachodzącego słońca.

Co ciekawe, małżonkowie zwiedzają Grecję w większym gronie. W jednym z wpisów zdradziła, że towarzyszą im dzieci. Z kolei we wtorek opublikowała zdjęcie ze swoją szwagierką! "Fajnie mieć szwagierkę. Jeszcze fajniej mieć ją za przyjaciółkę i spędzać razem wakacje" - napisała pod fotografią.

Zobacz również: Rozgogolona Kasia Cichopek kusi w modnych strojach! Lepszy czarny czy w panterkę?

29

Dopasuj aktora do roli w „M jak miłość”! Wiesz kogo grała Katarzyna Cichopek, a kogo bracia Mroczek? Pytanie 1 z 12 Małgorzata Kożuchowska w serialu „M jak miłość” grała postać: Basi Mostowiak Ewy Mostowiak Hanki Mostowiak Następne pytanie