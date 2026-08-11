Politycy, którzy zaliczyli przygodę z show biznesem. Seriale, kino i “Taniec z gwiazdami”!

Nie da się ukryć, że zajmowanie się polityką to bardzo ważne, niezwykle wymagające i poważne zadanie. W końcu to politycy i polityczki zajmują się wdrażaniem różnych ustaw i tworzeniem prawa, które następnie znacząco wpływają na codzienne życie zwykłych Polek i Polaków.

Nie od dziś jednak polityka jest żywo obecna w szeroko pojmowanym świecie show biznesu. W różnych filmach i serialach pojawiają się nawiązania do sytuacji politycznej. Wystarczy wspomnieć tu odcinki legendarnego Świata według Kiepskich, w których główny bohater, czyli Ferdynand Kiepski postanowił zostać Prezydentem Polski lub trafił do ław sejmowych ze swoją partią Prawo i Pięść. Takowych nawiązań można odnaleźć dużo, dużo więcej, a okazję ku temu stwarzają sami posłowie, posłanki, senatorzy i senatorowie. Oni sami także nie zawodzą, o czym wielokrotnie mogliśmy się przekonać, oglądając transmisje posiedzeń sejmu, podczas których działy się sceny, które same w sobie stanowiły idealny scenariusz na film czy serial.

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Mając na myśli transmisję obrad sejmu, do historii już przeszło zjawisko, znane dziś jako "sejmflix". Jest to, jak tłumaczy serwis Wikipedia: "potoczne i żartobliwe określenie transmisji obrad Sejmu X kadencji oraz opisywane w mediach wzmożone zainteresowanie tymi transmisjami".

Tylko osoby wychowane w latach 90. zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 12 Kto śpiewał wielki hit "To nie ja!" podczas Eurowizji w 1994 roku? Kasia Stankiewicz Katarzyna Nosowska Edyta Górniak Następne pytanie

Osoby ze świata polityki, które próbowały swoich sił w szeroko pojmowanym show biznesie

Współcześnie politycy i polityczki, tak polscy, jak i z innych miejsc na świecie, niekiedy cieszą się statusem podobnym do celebrytów i regularnie trafiają do serwisów o tematyce plotkarskiej. Tak właśnie stało się dopiero co z Donaldem Tuskiem. Wszystko to ze względu na wizytę obecnego premiera RP na planie ostatniego sezonu serialu Ranczo. Fakt ten wzbudził ogromne emocje:

Kto z dobrze nam znanego świata polityki na pewnym etapie kariery postanowił spróbować swoich sił w show biznesie? W poniższej galerii znajdziesz przykłady nazwisk polityków i polityczek, którzy i które już jako osoby z polityką kojarzone pojawiały się w serialach czy programach rozrywkowych. Dlatego też nie znajdziesz tam takich nazwisk, jak Szymon Hołownia czy Dominika Chorosińska, którzy przeszli odwrotną ścieżkę - od show biznesu, do polityki, a to materiał na zupełnie inny artykuł!