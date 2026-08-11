Wilfredo Leon wrócił z urlopu i zastał kartkę w drzwiach. Siatkarz ujawnił treść wiadomości

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-11 16:10

Wilfredo Leon zaraz po finale Ligi Narodów prosto z Chin poleciał na zasłużony urlop, gdzie oddał się swojej wielkiej pasji - wędkowaniu. Siatkarz właśnie wrócił do domu w Lublinie, a w drzwiach zastał kartkę z wiadomością. Gwiazdor reprezentacji Polski ujawnił jej treść.

Siatkarz Wilfredo Leon w białej bluzie reprezentacji Polski. O wiadomości od sąsiadów przeczytasz na SE.
Autor: Gadomski Marcin / Super Express

Po wielkim triumfie w Lidze Narodów siatkarze reprezentacji Polski rozjechali się na urlopy. Wilfredo Leon z kibicami dzielił się zdjęciami, na których wędkuje. Laba szybko się skończyła, a Biało-czerwoni są już w Zakopanem, gdzie pod okiem trenera Nikoli Grbicia przygotowują się do wrześniowych Europy.

Po powrocie z urlopu do domu w Lublinie Wilfredo Leon zastał w drzwiach kartkę z wiadomością. Okazało się, że zostawili ją jego sąsiedzi, a siatkarz podzielił się z fanami treścią.

Sąsiedzi dumni z Wilfredo Leona

"Panie Wilfredo, gratulujemy złotego medalu Ligi Narodów. Podziwiamy Pana za talent, ciężką pracę i ogromne zaangażowanie. To dla nas wielka radość, że taki sportowiec jest naszym sąsiadem. Powodzenia w kolejnych meczach" - napisali sąsiedzi Wilfredo Leona w liście, który zostawili na drzwiach wejściowych.

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Siatkarz reprezentacji Polski za ten miły gest podziękował w mediach społecznościowych.

"Taki liścik czekał na mnie w Lublinie. Dziękuję bardzo sąsiadom" - napisał przyjmujący reprezentacji Polski. "Po 6 dniach wolnego, teraz czas na pierwszy trening w Zakopanem" - dodał.

Wiadomość dla Wilfredo Leona
Autor: Archiwum prywatne
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WILFREDO LEON