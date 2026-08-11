Były gwiazdor NBA identyfikuje się jako kobieta. Założył perukę i chce grać w żeńskiej lidze: "Nazywajcie mnie królową"

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-08-11 12:11

To może być jeden z największych skandali w historii sportu! Były koszykarz NBA, Royce White, ogłosił, że... identyfikuje się jako kobieta i zamierza podbić żeńską ligę WNBA. Na dowód założył blond perukę i rzucił wyzwanie krytykom, nazywając ich transfobami. Jego szokująca prowokacja ma obnażyć absurdalne luki w przepisach i wywołać ogólnonarodową debatę.

  • Były gwiazdor NBA Royce White wywołał burzę, deklarując identyfikację jako kobieta i planując podbój ligi WNBA.
  • Jego prowokacja, w tym zdjęcie w peruce, ma obnażyć luki w przepisach dotyczących definicji płci w sporcie.
  • Sprawdź, jak ta szokująca akcja ma zmusić władze do zajęcia stanowiska i dlaczego to dopiero początek gorącej debaty.

Peruka, makijaż i wyzwanie: "To moja kobieca era!"

Ameryka huczy od plotek, a świat sportu przeciera oczy ze zdumienia. Royce White, który jeszcze niedawno biegał po parkietach najlepszej ligi świata, postanowił radykalnie zmienić swoje życie. 35-latek ogłosił, że rozpoczyna "kobiecą erę" i zamierza w 2027 roku zgłosić się do draftu WNBA.

To nie są puste słowa. Jak donosi portal TMZ, sportowiec opublikował na platformie X zdjęcie w damskiej peruce, którą miał już "testować na boisku". Jego wpis to jawna prowokacja wymierzona w krytyków.

- Jeśli nie napiszecie "taaak, królowo", jesteście transfobami. Naprawdę nie rozumiem całej tej nienawiści, chcę tylko pograć trochę w koszykówkę z moimi koleżankami - napisał bez ogródek White.

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Uderza w LeBrona i obnaża absurd przepisów

White nie jest w swojej krucjacie osamotniony. Wcześniej podobny plan ogłosił inny były gracz NBA, Enes Kanter. Obaj bezlitośnie wykorzystują lukę w regulaminie kobiecej ligi. Przepisy stanowią, że w WNBA mogą grać "wyłącznie kobiety", ale... nikt nie sprecyzował, kim jest kobieta i jak weryfikować płeć. Sportowcy kpią, że wystarczy więc sama deklaracja, by wejść do gry.

W programie Fox News White posunął się jeszcze dalej, uderzając w największą gwiazdę ligi. Zasugerował, że po zakończeniu kariery w NBA sam LeBron James mógłby ogłosić się osobą transpłciową, by dalej dominować na parkiecie, tym razem wśród kobiet.

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Cała akcja to przemyślany atak na absurdy poprawności politycznej. Celem jest zmuszenie władz ligi do zajęcia stanowiska i stworzenia jasnych, precyzyjnych zasad. Royce White w NBA wielkiej kariery nie zrobił – jego grę przerwały problemy z lękiem. Teraz jednak wraca na pierwsze strony gazet, wywołując burzę, jakiej sportowy świat dawno nie widział.

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Pytanie 1 z 15
Liga o nazwie "National Basketball Association" oficjalnie powołana do życia została w:
White
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