Jan Bednarek otworzył restaurację! Poznaliśmy ceny potraw w lokalu gwiazdy reprezentacji Polski

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-10 19:10

Jan Bednarek ma za sobą wygrany mecz z FC Alvercą w barwach Porto. Okazuje się, że jeszcze śmielej rozwija działalność poza boiskiem. Reprezentant Polski i stoper "Smoków" wraz z żoną Julią postanowili wejść w branżę gastronomiczną. Otworzyli w Poznaniu restaurację „Szum”. Sprawdziliśmy szczegóły, również ceny...

Lokal czerpie inspiracje z portugalskiej kuchni oraz stylu życia, który para miała okazję poznać bliżej podczas pobytu w Portugalii. Bednarek od roku jest zawodnikiem FC Porto, dzięki czemu wspólnie z żoną mogli przyjrzeć się codzienności mieszkańców tego kraju.

„Szum” oficjalnie rozpoczął działalność w Poznaniu w poniedziałek 10 sierpnia. Założeniem restauracji jest nawiązanie do portugalskiej kultury wspólnego spędzania czasu przy stole, dzielenia się jedzeniem oraz nadmorskiego klimatu. Bednarkowie opowiedzieli o pomyśle za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Obiecaliśmy Wam miejsce, które będzie bliskie naszej codzienności, portugalskiej codzienności. Dla nas kwintesencja popołudniowych posiłków to świeże owoce morza, zapach ognia i dźwięki falującego oceanu. To też zgiełk miasta i stół zastawiony wszystkim co pływa, tak po prostu, bez zbędnych komplikacji. Taki właśnie będzie Szum — będzie miejscem do dzielenia się jedzeniem i winem, trochę jak wieczór nad oceanem, tylko w środku miasta" — napisali Jan i Julia Bednarkowie na Instagramie.

Lokal mieści się przy ul. Poznańskiej 1 w Poznaniu i ma być czynne codziennie od godz. 13:00 do 23:00. W menu dominują ryby oraz owoce morza, a do dań można dobrać również wino. Nie zabrakło także propozycji dla osób preferujących mięso. 

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Cieszący się piłkarz Jan Bednarek. Na miniaturze obok stoliki w restauracji Szum. O nowym biznesie sportowca czytaj w SE.
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Dzięki publikacjom na instagramie lokalu "Szum" wiemy, ile trzeba zapłacić za "obiad u reprezentanta Polski". Za najdroższy, czyli jeśli z każdej kategorii wybierzemy najdroższą pozycję (przystawkę, danie główne, dodatek i deser) zapłacimy łącznie 222 zł. Nie ma tragedii. A co znalazłoby się w takim zestawie? Crudo z tuńczyka za 64 zł, dorada za 92 zł, bób i kurki za 34 zł oraz mus czekoladowy za 32 zł.

Można oczywiście zjeść taniej, choć ceny nadal nie należą do najniższych. Najtańszy zestaw obejmujący przystawkę, danie główne, dodatek i deser kosztuje 106 zł. W jego skład wchodzą grzanka z pomidorami za 32 zł, arroz de tomate za 42 zł, ryż pomidorowy za 18 zł oraz portugalski pastel de nata za 14 zł.

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„Szum” nie jest pierwszym biznesem gastronomicznym prowadzonym przez Bednarka i jego żonę. Para wcześniej prowadziła kawiarnię „Sunday”. To właśnie w miejscu poprzedniego lokalu powstała teraz nowa restauracja.

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JAN BEDNAREK