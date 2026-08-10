Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna przyćmiły młode gwiazdy na nocnej integracji. Co tam się wyrabiało?! Zdjęcia paparazzi

"Taniec z Gwiazdami". Integracja przed startem show Polsatu. Tajna balanga

Ale ten czas leci! Wydaje się, że dopiero skończyła się wiosenna edycja programu "Taniec z Gwiazdami", a już za moment zacznie się jesienna. Wśród uczestniczek show Polsatu największe emocje wzbudzają Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. Obie panie - mimo że są starsze od znacznej części innych gwiazd "TzG" - wydają się jednymi z faworytek do zgarnięcia Kryształowej Kuli. Partnerka Michała Wiśniewskiego w końcu przez lata była tancerką, a była mistrzyni UFC ma znakomitą kondycję i ciało świetnie przygotowane do pląsów na parkiecie. Przed rozpoczęciem rywalizacji w "Tańcu z Gwiazdami" tradycyjnie już w jednym ze stołecznych lokali odbyła się impreza integracyjna z udziałem uczestników, tancerzy, jurorów i prezenterów show. Na tajnej balandze pojawił się też Edward Miszczak, czyli dyrektor programowy Polsatu. Dla wielu osób jednak w centrum uwagi były Mandaryna i Joanna Jędrzejczyk.

Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna przyćmiły młodsze gwiazdy "Tańca z Gwiazdami"

Obie panie są prawdziwymi legendami w swoich dziedzinach. Nic zatem dziwnego, że 48-letnia była żona i... obecna partnerka Michała Wiśniewskiego i dziewięć lat młodsza fighterka wywołują takie zainteresowanie. Na integracji ekipy i uczestników programu "Taniec z Gwiazdami" Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna przyćmiły młodsze gwiazdy. Ich styl, prezencja i charyzma na wszystkich robiły wrażenie. Na nocnej balandze świetnie czuła się też Helena Englert, która ciągle prowadziła różne rozmowy z innymi biesiadnikami. Z kolei w swoim gronie na imprezie najlepiej czuło się taneczne małżeństwo: Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, którzy wyglądali na bardzo zakochanych, nie bardzo zwracających uwagę na to, co dzieje się wokół. W tłumie gwiazd na imprezie dostrzec można było taż takie sławy jak: Izabela Kuna, Karolina "Kaeyra" Baran, Krzysztof Kwiatkowski, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz czy Janja Lesar. Zdjęcia paparazzi z integracyjnej balangi zobaczyć można w naszej galerii.

Galeria: Nocna balanga przed startem programu "Taniec z Gwiazdami"

89