Urocza Katarzyna Niewiadoma bez kasku, okularów i stroju kolarskiego. Uśmiech i oczy zaczarują każdego!

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-09 20:50

Katarzyna Niewiadoma-Phinney właśnie została wicemistrzynią Tour de France. Kolarka tym razem nie zdołała - tak jak w 2024 roku - ukończyć wyścigu na pierwszym miejscu, ale i tak zaprezentowała się kapitalnie. Wszyscy zastanawiają się, jak Katarzyna Niewiadoma wygląda "w cywilu", czyli bez kasku, okularów i stroju kolarskiego. W naszej galerii pokazujemy zdjęcia uroczej kolarki w innej odsłonie. Jej uśmiech i oczy zaczarują każdego!

Katarzyna Niewiadoma bez stroju kolarskiego olśniewa urodą

Katarzyna Niewiadoma w swojej karierze sportowej odniosła już wiele sukcesów. Polska kolarka m.in. dwa razy zdobywała wicemistrzostwo Europy i wywalczyła brązowy medal mistrzostw Świata. Do tego dołożyła zwycięstwo w Tour de France Femmes. Wygraną w najsłynniejszym kolarskim wyścigu na świecie Katarzyna Niewiadoma odniosła w 2024 roku. W tym roku była bliska powtórzenia sukcesu. Ostatecznie jednak nasza zawodniczka musiała uznać wyższość Holenderki Demi Vollering. W ostatnim etapie Tour de France Katarzyna Niewiadoma uplasowała się na trzeciej pozycji, a w całym wyścigu - na drugim. Dla Polki to piąte podium TdF w karierze. Nasza kolarka wszystkim doskonale znana jest z tras wyścigów. Na rowerze występuje oczywiście w profesjonalnym stroju z kaskiem, specjalnymi okularami i odpowiednim kombinezonem. Mało kto wie, jak Katarzyna Niewiadoma-Phinney wygląda w wersji bardziej prywatnej. W galerii zebraliśmy takie zdjęcia wicemistrzyni Tour de France 2026. Trzeba przyznać, że kolarka olśniewa urodą, a jej piękny uśmiech i ciemne oczy zaczarują każdego. 

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Galeria: Katarzyna Niewiadoma w prywatnej odsłonie

Uśmiechnięta kolarka Katarzyna Niewiadoma. Obok wstawka w kasku i okularach. O sukcesach Polki przeczytasz na SE.
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Katarzyna Niewiadoma życie prywatne

O życiu prywatnym 31-letniej Katarzyny Niewiadomej wiele nie wiadomo, bo kolarka nie jest typem sportsmenki-celebrytki opowiadającej na prawo i lewo o swoich sprawach osobistych. Do tego w mediach społecznościowych nie zalicza wpadek i próżno szukać na jej profilach jakiś kompromitujących fotek. Mimo że wicemistrzyni ostatniego Tour de France strzeże prywatności niczym oka w głowie, jedno wiemy na pewno. Katarzyna Niewiadoma-Phinney od dwóch lat jest szczęśliwą mężatką. Drugi człon nazwiska kolarka "zawdzięcza" mężowi - Amerykaninowi Taylorowi Phinney'owi, który jest byłym... kolarzem. Małżonkowie zatem nie muszą się martwić o towarzystwo na rowerowe wycieczki. 

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KATARZYNA NIEWIADOMA
TOUR DE FRANCE