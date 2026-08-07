Kuba Kochanowski zdradził, z kim spotyka się Tomasz Fornal!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-07 20:46

Tomasz Fornal w świetnym stylu znów sięgnął po złoto Ligi Narodów, a do tego został MVP finałowego turnieju w Ningbo. Dlatego fanki znów zastanawiają się, czy charyzmatyczny siatkarz ma dziewczynę. Plotkowano o jego rzekomym romansie z Marią Jeleniewską, ale Fornal wyśmiał te rewelacje. Teraz jego przyjaciel z kadry Jakub Kochanowski zdradził, z kim spotyka się Tomek.

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Autor: Archiwum prywatne

Czy Tomasz Fornal ma dziewczynę? Ostatnio plotkowano o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską, ale sam siatkarz wyśmiał te rewelacje. Po zwycięskim meczu Polaków o złoto w Lidze Narodów gościł na transmisji na żywo u Mario i Nitro. Streamerzy zapytali sportowca, czy ma dziewczynę.

P*jebało stary?! Nie, nie, ja nie mam żadnej dziewczyny. Ale wiem, do czego pijesz. Podejrzewam... - rzucił Tomasz Fornal.

Tomasz Fornal wcześniej spotykał się z Sylwią Gaczorek, influencerką i fryzjerką znaną m.in. z programu „Afera fryzjera”. Ich związek trwał od lata 2023 roku do początku 2025 roku. W maju 2025 siatkarz oficjalnie potwierdził rozstanie, mówiąc m.in., że lubi samotność i swobodę.

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Czy Tomasz Fornal jest zatem singlem? Jego bliski przyjaciel z siatkarskiej reprezentacji Polski Jakub Kochanowski w piątek przeszedł zabieg artroskopii kolana. Z fanami podzielił się zdjęciami ze szpitalnego łóżka, a potem odpowiadał na pytania kibiców na Instastories. Jedna z fanek (albo fan) zapytała go, czy zdradzi, z kim teraz spotyka się Tomek Fornal.

Najczęściej ze mną XD - odparł Kuba Kochanowski.

Jakub Kochanowski przeszedł operację
Autor: Archiwum prywatne

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TOMASZ FORNAL