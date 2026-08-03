Maria Jeleniewska to dziewczyna Tomasza Fornala? Siatkarz wyjaśnił, jaka jest prawda

W polskich mediach pojawiło się mnóstwo plotek na temat rzekomego romansu Tomasza Fornala i Marii Jeleniewskiej. Po głośnym rozstaniu influencerki z Kubą Nowosińskim internauci uważnie śledzą jej aktywność w social mediach. Uwaga „detektywów z TikToka” skupiła się na siatkarzu reprezentacji Polski, który oficjalnie jest singlem.

Źródłem plotek stała się wymiana komentarzy pod nagraniem Tomasza Fornala. Siatkarz użył coveru Kuby Nowosińskiego, a Maria Jeleniewska żartobliwie napisała o „świetnym guście muzycznym”. Fornal odpowiedział w podobnym tonie. Internauci dostrzegli też wzajemne polubienia zdjęć, obserwowanie się nawzajem oraz komentarz przyjaciółki influencerki ze zdjęciem siatkarza. Dodatkowo Marysia Jeleniewska wspominała o „crushu” z blond włosami – cecha pasująca do Fornala.

Tomasz Fornal DZIEWCZYNA. Siatkarz wyjaśnia, czy jest singlem

Jak jest naprawdę? Po zwycięskim meczu Polaków o złoto w Lidze Narodów Tomasz Fornal zagościł na transmisji na żywo u Mario i Nitro. Streamerzy zapytali sportowca, czy ma dziewczynę.

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P*jebało stary?! Nie, nie, ja nie mam żadnej dziewczyny. Ale wiem, do czego pijesz. Podejrzewam... - rzucił Tomasz Fornal.

Maria Jeleniewska to polska influencerka i tiktokerka, nazywana „królową TikToka”. Zaczynała w 2017 na Musical.ly. Studiowała m.in. socjologię biznesu i mediów w Warszawie. Występowała też w „Tańcu z gwiazdami”.

Tomasz Fornal wcześniej spotykał się z Sylwią Gaczorek, influencerką i fryzjerką znaną m.in. z programu „Afera fryzjera”. Ich związek trwał od lata 2023 roku do początku 2025 roku. W maju 2025 siatkarz oficjalnie potwierdził rozstanie, mówiąc m.in., że lubi samotność i swobodę.

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