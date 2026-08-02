Jako dziecko nie mógł chodzić, potem pogryzł go pies w wiosce olimpijskiej. Niezwykła historia polskiej legendy czasów PRL

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-08-02 5:58

3 sierpnia 2026 roku przypada 97. rocznica urodzin Zdzisława Krzyszkowiaka, jednego z najwybitniejszych biegaczy w historii Polski i lidera legendarnego Wunderteamu. Jego droga na olimpijski szczyt była naznaczona chorobami i niewyobrażalnym pechem. Choć w dzieciństwie groziło mu kalectwo, a na igrzyskach pogryzł go pies, siłą woli i talentem zapisał się w panteonie polskich herosów sportu.

  • Legendarny polski biegacz, Zdzisław Krzyszkowiak, od najmłodszych lat zmagał się z chorobami, które miały go na zawsze wykluczyć ze sportu.
  • Jego droga na olimpijski szczyt była pasmem kontuzji i niewiarygodnego pecha, z zaskakującym incydentem w wiosce olimpijskiej włącznie.
  • Poznaj inspirującą opowieść o niezwykłej sile woli, która doprowadziła go do upragnionego olimpijskiego złota.

Od krzywicy do pierwszych sukcesów

Gdyby ktoś w latach 30. XX wieku powiedział, że mały, chuderlawy Zdzisław z Wielichowa zostanie kiedyś mistrzem olimpijskim, zostałby wyśmiany. Chłopiec był tak chorowity, że lekarze zdiagnozowali u niego krzywicę – chorobę, która na pewien czas odebrała mu nawet zdolność chodzenia. Do tego doszły problemy z wymową i zawierucha wojenna. Wydawało się, że los nie ma dla niego w zanadrzu nic dobrego. A jednak to właśnie on, Zdzisław Krzyszkowiak, kilkanaście lat później miał stać się następcą Janusza Kusocińskiego i symbolem potęgi polskiej lekkiej atletyki.

Przeczytaj także: Przez lata nękał Ewę Swobodę. W dniu jej urodzin nagle zwrócił się do niej publicznie

Jego talent eksplodował pod okiem Jana Mulaka, twórcy "polskiej szkoły biegowej" i słynnego Wunderteamu. W lasach Wałcza i Spały, w pocie czoła, rodziła się legenda. Krzyszkowiak, obdarzony fenomenalnym, eleganckim krokiem i niesamowitym finiszem, szybko zaczął dominować na krajowych bieżniach. Nawet wielki Emil Zátopek, czeska lokomotywa, musiał uznać jego wyższość.

Kariera z kolcami i pies w wiosce olimpijskiej

Jego sportową drogę powszechnie nazywano "karierą z kolcami". Niestety, nie chodziło tylko o kolce w butach. Przez całe życie prześladowały go kontuzje i niewyobrażalny pech. Obliczono, że tylko od 1959 roku urazy i choroby przerywały mu treningi aż 27 razy. Apogeum nieszczęść przyszło jednak na jego pierwszych igrzyskach olimpijskich w Melbourne w 1956 roku.

Zobacz też: Aż zaniemówiliśmy, gdy poznaliśmy majątek wielkiej rywalki Justyny Kowalczyk! Ale fortuna

Krzyszkowiak jechał tam jako jeden z faworytów. W biegu na 10 000 metrów zajął świetne, choć pechowe, czwarte miejsce. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak przy okazji jego koronnej konkurencji – biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Najpierw w eliminacjach jeden z rywali, Władimir Kuc, niechcący nadepnął mu kolcem na stopę. Gdy wydawało się, że nic gorszego nie może się już stać, tuż przed finałem... w wiosce olimpijskiej pogryzł go pies. Ranny w łydkę Polak musiał wycofać się z walki o medal. Marzenia o olimpijskim złocie znów trzeba było odłożyć.

Złoto w Rzymie i miejsce w historii

Mimo przeciwności losu "Krzyś" nie poddał się. Dwa lata po pechowych igrzyskach, na mistrzostwach Europy w Sztokholmie, dokonał rzeczy niemożliwej – zdobył złote medale zarówno na 5000, jak i 10 000 metrów, stając się absolutnym królem długich dystansów. To wtedy świat usłyszał o polskim Wunderteamie, a Krzyszkowiak został uznany za najlepszego sportowca świata w ankiecie agencji prasowych.

Ukoronowanie kariery przyszło na igrzyskach w Rzymie w 1960 roku. Tym razem był głównym faworytem biegu na 3000 metrów z przeszkodami i nic nie mogło go zatrzymać. Na bieżni Stadio Olimpico w pięknym stylu pokonał koalicję trzech biegaczy z ZSRR, nie dając im żadnych szans. Na ostatniej prostej mógł już zwolnić, by bezpiecznie pokonać ostatnie przeszkody. Zdobył upragnione złoto.

- Byłem dumny, że jestem Polakiem - mówił po biegu.

Po zakończeniu kariery był trenerem, a później, by dorobić do emerytury, pracował jako pilot wycieczek. Zmarł 24 marca 2003 roku w Warszawie. Dziś jego imię nosi najpiękniejszy stadion lekkoatletyczny w Polsce, w Bydgoszczy, przypominając o chłopcu, który miał nie chodzić, a dobiegł na sam szczyt.

Zdzisław Krzyszkowiak w garniturze. Na miniaturze obok sportowiec podczas biegu. O mistrzu olimpijskim przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 4
Słynni Polscy sportowcy z PRL. Rozpoznasz ich po zdjęciu?
Pytanie 1 z 12
Kogo widzimy na zdjęciu?
Przeczytaj także:
Nie żyje Franco Baresi. Był absolutną legendą futbolu
Natalia Bukowiecka: Podziwiam męża, ale motywacją jestem dla siebie sama
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKKOATLETYKA
ZDZISŁAW KRZYSZKOWIAK