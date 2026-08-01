Wstrząsające, co dzieje się z polską mistrzynią Agatą Wróbel. "Wiem, że nie będzie lepiej"

Agata Wróbel była jedną z największych gwiazd polskiego sportu na początku XXI wieku. Na igrzyskach olimpijskich w Sydney wywalczyła srebrny medal, a cztery lata później w Atenach zdobyła brąz. W 2006 roku w wieku zaledwie 25 lat zawiesiła jednak karierę z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Niewiele później zmęczona ciągłym zainteresowaniem wyjechała na stałe do Anglii i zniknęła z życia publicznego. Pod koniec 2024 roku zrobiło się o niej głośno ze względu na informacje o poważnych problemach zdrowotnych i finansowych. Kilka miesięcy później mistrzyni opowiedziała o nich więcej.

Agata Wróbel przerywa milczenie. Tak radziła sobie z problemami. Szokujące wyznanie

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Bolesne wyznanie Agaty Wróbel. "Wiem, że nigdy nie będę zdrowa"

Blisko 45-letnia Wróbel zmaga się z postępującą utratą wzroku, a także z cukrzycą i polineuropatią. Gdy jej sytuacja życiowa zrobiła się naprawdę trudna, premier Donald Tusk przyznał jej dożywotnią rentę specjalną w wysokości 5 tysięcy złotych. W sierpniu 2025 roku ukazała się jej autobiografia "Ciężar życia" we współpracy z dziennikarzem Mateuszem Skwierawskim.

- Jestem osobą bardzo słabowidzącą. To jest taka moja osobista tragedia. Życie stało się dużo cięższe, niż było, i ta codzienność, kiedy niczego dokładnie nie widzę. Widzę bardzo słabo. Chodzenie, przyzwyczajanie się. Najgorzej jest w nowych miejscach. Muszę używać białej laski. Nie jestem przyzwyczajona, żeby kogoś cały czas prosić o pomoc - mówiła Wróbel w materiale wyemitowanym w "Dzień Dobry TVN" po premierze książki.

Wiem, że nigdy nie będę zdrowa i nigdy nie odzyskam wzroku. Wiem, że nie będzie lepiej. Lekarze mi powiedzieli, że nie będzie lepiej, że nie da się zrobić już nic. Że okulary też nie pomogą. Dlatego marzę o czymś, co może się jeszcze spełnić. Takim moim chyba jedynym marzeniem jest mieć po prostu własny dom dla siebie i dla moich wszystkich futrzanych dzieci. Taki, gdzie będę się czuła po prostu bezpiecznie ze swoim partnerem i z moimi dziećmi

- podsumowała wielka miłośniczka psów, której brakuje sportowych emocji i na myśl o niemożliwym już powrocie aż łamie się jej głos.