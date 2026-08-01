Wstrząsające, co dzieje się z polską mistrzynią Agatą Wróbel. "Wiem, że nie będzie lepiej"

KH
Bartosz Olszewski
2026-08-01 19:33

- Wiem, że nigdy nie będę zdrowa i nigdy nie odzyskam wzroku. Wiem, że nie będzie lepiej - nie ukrywa Agata Wróbel, dwukrotna medalistka olimpijska w podnoszeniu ciężarów. Ponad 20 lat temu jej występami żyła cała Polska, dziś mistrzyni zmaga się w codziennym życiu z wielkimi problemami. Więcej opowiedziała o nich we wstrząsającym materiale dla "Dzień Dobry TVN" przy okazji premiery jej autobiografii, która ukazała się w 2025 roku.

Agata Wróbel była jedną z największych gwiazd polskiego sportu na początku XXI wieku. Na igrzyskach olimpijskich w Sydney wywalczyła srebrny medal, a cztery lata później w Atenach zdobyła brąz. W 2006 roku w wieku zaledwie 25 lat zawiesiła jednak karierę z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Niewiele później zmęczona ciągłym zainteresowaniem wyjechała na stałe do Anglii i zniknęła z życia publicznego. Pod koniec 2024 roku zrobiło się o niej głośno ze względu na informacje o poważnych problemach zdrowotnych i finansowych. Kilka miesięcy później mistrzyni opowiedziała o nich więcej.

Agata Wróbel przerywa milczenie. Tak radziła sobie z problemami. Szokujące wyznanie

Dawno niewidziana Agata Wróbel pojawiła się na premierze autobiografii. Tak dziś wygląda medalistka olimpijska
Galeria zdjęć 19

Bolesne wyznanie Agaty Wróbel. "Wiem, że nigdy nie będę zdrowa"

Blisko 45-letnia Wróbel zmaga się z postępującą utratą wzroku, a także z cukrzycą i polineuropatią. Gdy jej sytuacja życiowa zrobiła się naprawdę trudna, premier Donald Tusk przyznał jej dożywotnią rentę specjalną w wysokości 5 tysięcy złotych. W sierpniu 2025 roku ukazała się jej autobiografia "Ciężar życia" we współpracy z dziennikarzem Mateuszem Skwierawskim.

Jestem osobą bardzo słabowidzącą. To jest taka moja osobista tragedia. Życie stało się dużo cięższe, niż było, i ta codzienność, kiedy niczego dokładnie nie widzę. Widzę bardzo słabo. Chodzenie, przyzwyczajanie się. Najgorzej jest w nowych miejscach. Muszę używać białej laski. Nie jestem przyzwyczajona, żeby kogoś cały czas prosić o pomoc - mówiła Wróbel w materiale wyemitowanym w "Dzień Dobry TVN" po premierze książki.

Wiem, że nigdy nie będę zdrowa i nigdy nie odzyskam wzroku. Wiem, że nie będzie lepiej. Lekarze mi powiedzieli, że nie będzie lepiej, że nie da się zrobić już nic. Że okulary też nie pomogą. Dlatego marzę o czymś, co może się jeszcze spełnić. Takim moim chyba jedynym marzeniem jest mieć po prostu własny dom dla siebie i dla moich wszystkich futrzanych dzieci. Taki, gdzie będę się czuła po prostu bezpiecznie ze swoim partnerem i z moimi dziećmi

- podsumowała wielka miłośniczka psów, której brakuje sportowych emocji i na myśl o niemożliwym już powrocie aż łamie się jej głos.

Quiz. Wielcy sportowcy czasów PRL-u. Sprawdź, czy ich pamiętasz
Pytanie 1 z 15
Ile medali olimpijskich zdobyła Irena Szewińska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
AGATA WRÓBEL