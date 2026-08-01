Poruszający gest na ślubie Rafała Brzozowskiego! Tego się państwo młodzi nie spodziewali

To był jeden z najbardziej romantycznych momentów ślubu Rafała Brzozowskiego. Gdy nowożeńcy opuścili kościół, zgromadzeni goście zgotowali im wzruszające powitanie! Na parę młodą posypał się deszcz prawdziwych płatków róż, a bajkowa sceneria tylko podkreśliła wystawny charakter uroczystości,

Cudowny gest na ślubie 2026 roku!

Ślub Rafała Brzozowskiego od samego początku wzbudza ogromne emocje. W sobotę, 1 sierpnia 2926 roku, gwiazdor telewizji i muzyki i jego ukochana powiedział sakramentalne "tak" w jednym z kościołów pod Warszawą. Na miejscu pojawiło się około 400 zaproszonych gości, którzy z niecierpliwością czekali na moment, gdy para młoda wyjdzie ze świątyni jako małżeństwo. Okazało się, że przyszykowali dla małżonków piękną niespodziankę.

Czytaj także: Rafał Brzozowski bierze ślub! Będzie minuta ciszy na weselu, tuż przed pierwszym tańcem. Dlaczego?

To właśnie w tej chwili rozegrała się jedna z najbardziej wzruszających scen całej uroczystości. Gdy szczęśliwi Rafał Brzozowski i jego żona pojawili się przed kościołem, zostali obsypani prawdziwym deszczem płatków róż! Kolorowe płatki unosiły się w powietrzu, tworząc niezwykle romantyczną oprawę pierwszych chwil nowożeńców po ceremonii. Urok chwili podkreślał fakt, że płatki rozsypywały małe, ślicznie ubrane, pod kolor sukni pani młodej, dziewczynki.

Panna młoda niczym księżna

Wcześniej ogromne wrażenie zrobiła panna młoda, która do ołtarza została poprowadzona przez swojego tatę. Wybrała bogato zdobioną suknię z długim trenem i odkrytymi ramionami. Największym zaskoczeniem okazał się jednak jej kolor. Kreacja nie była klasycznie biała, lecz utrzymana w subtelnym pastelowo-różowym odcieniu, który z bliska pięknie mienił się przy każdym ruchu materiału. Stylizację uzupełniał długi biały welon - były z nim drobne problemy na początku - oraz bukiet róż, nawiązujący kolorystycznie do sukni.

Rafał Brzozowski również postawił na ponadczasową elegancję. Pan młody wystąpił w biało-czarnym garniturze, do którego dobrał białą koszulę i czarną muchę. Razem z żoną stworzyli niezwykle stylową parę, która przykuwała uwagę wszystkich zgromadzonych.

Wydarzenie, które przejdzie do historii

Po zakończeniu ceremonii nowożeńcy przyjmowali gratulacje od najbliższych i pozowali do pamiątkowych zdjęć wśród wirujących płatków róż. Następnie wraz z gośćmi udali się do jednego z hoteli pod Warszawą, gdzie odbywa się huczne wesele. Jak ustalił "Super Express", na przyjęcie zaproszono ponad 400 osób, w tym wielu przedstawicieli świata show-biznesu.

Rafał Brzozowski od lat bardzo dba o swoją prywatność, dlatego szczegóły jego życia osobistego rzadko trafiają do mediów. Tym większe zainteresowanie wzbudził jego ślub, a bajkowe wyjście z kościoła, zwieńczone deszczem płatków róż, z pewnością pozostanie jednym z najbardziej zapamiętanych momentów tej wyjątkowej uroczystości.

Nie przegap: Rafał Brzozowski się żeni! Ślub na bogato - 400 gości, wejście tylko za okazaniem zaproszenia

59

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!