To oni pojawili się na ślubie Rafała Brzozowskiego. Elegancki Tomasz Kammel to początek

Kim jest Rafał Brzozowski?

Znany z występów na Eurowizji 2021 (gdzie zaśpiewał "The Ride") Rafał Brzozowski to polski piosenkarz i osobowość telewizyjna, który w przeszłości trenował zapasy. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił po udziale w "The Voice of Poland" w 2011 roku oraz wydaniu przeboju "Tak blisko". Przez długi czas kojarzony był głównie z Telewizją Polską, w której jako gospodarz prowadził takie formaty jak "Koło Fortuny", "Jaka to melodia?" czy "The Voice Senior".

Wielki ślub Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski niezwykle mocno dba o dyskrecję w sprawach osobistych – rzadko dzieli się informacjami o swoich podróżach, przekonaniach czy życiu uczuciowym. Mimo to do wiadomości publicznej przedostały się wieści o jego ślubie zaplanowanym na 1 sierpnia 2026 roku w świątyni pod Warszawą oraz o hucznym przyjęciu w pobliskim hotelu. Według doniesień "Super Expressu" lista zaproszonych liczy ponad 400 osób, w tym liczne znane osobistości.

Panna młoda postawiła na nietypowy kolor sukni, ponieważ nie jest to czysta biel. Za to na biały postawił Rafał Brzozowski.

Pan Młody razem z żoną uczczą minutą ciszy podczas swojego wesela pamięć powstańców warszawskich.

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Oni odmówili przyjścia na ślub Rafała Brzozowskiego

Jednymi z zaproszonych na ślub Rafała Brzozowskiego byli Joanna i Jacek Kurscy. Para odmówiła przyjścia na wesele. Podkreśliła, że głównym powodem jest data. 1 sierpnia biorą oni zawsze udział w uroczystościach związanych z powstaniem warszawskich.

Podczas jednego z wywiadów do takiego zaproszenia przyznała sie również Ida Nowakowska. Prezenterka wprost powiedziała, że dostała również zaproszenie na ślub Rafała Brzozowskiego, ale przez zobowiązania nie ma możliwości stawić się na uroczystości. Kobieta znajduje się obecnie w Małopolsce, gdzie bierze udział w Festiwalu Piękna.

Oni pojawili się na ślubie Rafała Brzozowskiego

Mimo to wiele osób potwierdziło, że zamierza wziąć udział w ślubie Rafała Brzozowskiego. Na wesele spóźni się Justyna Steczkowska, która 1 sierpnia ma koncert. Na zabawie ma się pojawić również Edyta Górniak.

A kto był widziany w kościele? Przed budynkiem widoczny był Krzysztof Gojdź - znany chirug gwiazd. Lekarz pojawił się tam razem... ze swoim ukochanym pieskiem. Mężczyzna postawił na klasyczny czarny garnitur z muchą. Na równie klasyczne połączenie zdecydował się znany dziennikarz Tomasz Kammel. Tylko tutaj zamiast muchy był elegancki krawat. W kościele zjawił się także Marek Kościkiewicz z uroczą towarzyszką. Z partnerką przybył także Marcin Mroczek oraz Tomasz Iwan.