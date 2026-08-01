Poruszający gest na ślubie Rafała Brzozowskiego. Nagle pod kościołem wszyscy zamarli w milczeniu!

Rafał Brzozowski na co dzień

Rafał Brzozowski to znana postać polskiego show-biznesu – piosenkarz, dawny sportowiec uprawiający zapasy oraz prowadzący programy rozrywkowe. Sławę zdobył dzięki występom w "The Voice of Poland" w 2011 roku i wokalnemu przebojowi "Tak blisko", a w 2021 roku wystąpił na Eurowizji z piosenką "The Ride". Rozpoznawalność przyniosła mu również wieloletnia współpraca z Telewizją Polską, gdzie gospodarzył w hitowych formatach "Jaka to melodia?", "Koło Fortuny" oraz "The Voice Senior".

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!

Ślub Rafała Brzozowskiego to wielka uroczystość

Informacje o ślubie Rafała Brzozowskiego pojawiły się w mediach społecznościowych latem 2026. Uroczystości odbyły się dokładnie 1 sierpnia 2026 roku w jednej z podwarszawskich miejscowości. Na ślub zaproszono ponad 400 osób, jednak nie wszyscy zaproszeni zjawili się w kościele. Justyna Steczkowska dojedzie chwilę później, ponieważ gra koncert. Ida Nowakowska ze względów zawodowych odmówiła przyjścia. Pojawił się za to Marcin Mroczek i Marta Manowska. Ze swoim pieskiem przyjechał też Krzysztof Gojdź.

Oczywiście w tym wszystkim najważniejsza była panna młoda, której dane są chronione ze względu na jej prywatność. Rafał choć od lat jest zakochany, to ukrywał ten związek. Mimo to para naprawde pięknie prezentowała się przed kościołem. Żona Rafała Brzozowskiego postawiła na pięknie zdobioną suknię z długim welonem, który na chwilę się... odpiął.

Rafał Brzozowski naprawdę to zrobił. Chwila dla powstania warszawskiego

W całym kraju z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, dokładnie 1 sierpnia o godzinie 17 rozbrzmiewają syreny. W wielu miastach odbywają się też wtedy specjalne uroczystości upamiętniające ten dzień. Z tego powodu też Joanna i Jacek Kursy nie udali się na ślub Rafała Brzozowskiego.

Sam wokalista nie zapomniał o godzinie "W". Już wcześniej "Super Express" pisał, że Brzozowski planuje uczcić te rocznicę podczas swojego ślubu. Miała pojawić się minuta ciszy przed pierwszym tańcem.

Jak dowiedział się "Super Express", godzina "W" została uczczona przez Rafała Brzozowskiego jeszcze przed wyjazdem na wesele. Wokalista z piękną żoną i swoimi gośćmi zostali na chwilę pod kościołem, aby minutą ciszy uczcić rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.