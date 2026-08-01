To już oficjalne. Nie żyje legenda himalaizmu. Lawina na Broad Peak zabrała całą wyprawę

Tragedia na Broad Peak. Zaginęła dziesięcioosobowa ekspedycja

Do tragedii doszło w czwartek (30 lipca) około południa. W chwili zejścia lawiny dziesięcioosobowy zespół wspinał się w kierunku szczytu Broad Peaku. Od momentu katastrofy nie było z nim żadnego kontaktu. Początkowo ratownicy mieli nadzieję, że uda się odnaleźć ocalałych. Szybko jednak pojawiły się informacje, że szanse na przeżycie są praktycznie zerowe.

Everest Today, powołując się wcześniej na „The Tourism Times” oraz osoby koordynujące akcję ratunkową, informował, że dron wysłany z bazy zauważył poniżej Obozu I ciała czterech wspinaczy. Według tych informacji byli to Nirmal Purja „Nimsdai”, Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa i Wang Zhong. Zespół prowadzący poszukiwania przekazał następnie, że wszystkich dziesięciu uczestników wyprawy uważa się za zmarłych. W sobotę Everest Today poinformował już o oficjalnym potwierdzeniu śmierci Purji.

W skład tragicznej wyprawy wchodzili: Nirmal Purja, Yukta Gurung, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa, Nwang Thendu Sherpa, Kili Pemba Sherpa, Sohail Sakhi z Pakistanu, Mallory Geis ze Stanów Zjednoczonych, Nadhira Al Harthy z Omanu oraz Wang Zhong z Chin.

Nirmal Purja to prawdziwa legenda himalaizmu

43-letni Purja był jedną z największych postaci współczesnego himalaizmu. W 2019 roku dokonał czegoś, co wcześniej wydawało się niemożliwe. W ramach projektu „Project Possible” zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników w zaledwie 6 miesięcy i 6 dni. Dla porównania Jerzy Kukuczka potrzebował na to 7 lat, 11 miesięcy i 14 dni, a później rekord poprawił Kim Chang-ho.

Portal Everest Today przypomina, że Purja całkowicie zmienił sposób myślenia o wspinaczce na najwyższe góry świata. W ciągu 31 dni zdobył sześć nepalskich ośmiotysięczników, wszystkie pięć pakistańskich ośmiotysięczników zaliczył w zaledwie 23 dni, a Mount Everest, Lhotse i Makalu zdobył w ciągu 48 godzin i 30 minut. Korzystał z nowoczesnej logistyki, tlenu, śmigłowców i wsparcia silnego zespołu nepalskich wspinaczy. Jego styl wspinaczki wzbudzał dyskusje, ale, jak podkreślają autorzy Everest Today, nikt nie kwestionuje wpływu, jaki wywarł na świat himalaizmu.

Purja nie tylko ustanawiał rekordy. Zdaniem Everest Today sprawił, że młodzi wspinacze uwierzyli, iż cele uznawane dotąd za niemożliwe mogą zostać osiągnięte. Przyczynił się także do tego, że nepalscy himalaiści znaleźli się w centrum światowej uwagi. W 2021 roku wraz z dziewięcioma rodakami dokonał pierwszego zimowego wejścia na K2. Wspinacze stanęli na szczycie razem, śpiewając hymn Nepalu, a sam Purja zdobył górę bez użycia dodatkowego tlenu.

Broad Peak to góra o tragicznej historii

Zaledwie dziewięć dni przed śmiercią Purja wszedł bez użycia tlenu na Gasherbrum II. Był o krok od ukończenia projektu „Hat-Trick”. Broad Peak dopisał kolejną tragiczną kartę do historii himalaizmu. To właśnie na tej górze w 2013 roku, po pierwszym zimowym wejściu na szczyt, podczas zejścia zginęli polscy himalaiści Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski.