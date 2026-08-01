Powstanie Warszawskie sparaliżuje stolicę? Kierowców czekają duże utrudnienia

Godzina „W” i Marsz Powstania Warszawskiego. Kierowców czekają utrudnienia

Punktualnie o godz. 17, czyli w godzinę „W”, na minutę zatrzyma się komunikacja miejska. Motorniczowie i kierowcy autobusów wstrzymają pojazdy, a część z nich uczci rocznicę sygnałem klaksonów. Na najbliższych stacjach zatrzymają się również pociągi metra.

Jednym z najważniejszych wydarzeń dnia będzie Marsz Powstania Warszawskiego. Uczestnicy zgromadzą się o godz. 15 na rondzie Dmowskiego, skąd przejdą Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem i ulicą Miodową na plac Krasińskich. Zakończenie marszu zaplanowano na godz. 21.

W związku z przemarszem Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada zmiany w kursowaniu komunikacji. W razie zamknięcia ulic na objazdy zostaną skierowane tramwaje linii 4, 15, 16, 17, 18, 36, 76, 79 i T oraz autobusy linii 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 518, 520, 521, 525 i Z-9.

Rocznica Powstania Warszawskiego. Dodatkowe autobusy i zabytkowe tramwaje

Aby ułatwić mieszkańcom dojazd do miejsc obchodów, w sobotę uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe 912, 922, 970 i 980 oraz zabytkowe tramwaje kursujące na linii W.

Dodatkowe autobusy będą kursować pomiędzy najważniejszymi punktami uroczystości, m.in. Cmentarzem Wojskowym na Powązkach, Cmentarzem Wolskim, stacjami metra Marymont i Ratusz Arsenał oraz Dworcem Wschodnim.

- Linie: 922, 970 i 980 będą kursowały w godz. 15.00-20.00, z wyjątkiem linii 912, która wyruszy później, bo o godz. 17.30, i zakończy jazdę tak jak wszystkie linie dodatkowe, czyli o 20.00 – przekazał ZTM.

Historyczne tramwaje linii W będą kursowały między godz. 15 a 20 z Cmentarza Wolskiego do pętli Banacha, przejeżdżając przez główne ulice miasta.

Wieczorny koncert i kolejne zmiany w ruchu

Wieczorem, w związku z koncertem „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”, zamknięty zostanie plac Piłsudskiego oraz część okolicznych ulic. Utrudnienia potrwają od godz. 17 do północy i obejmą także zmiany tras autobusów linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44.

Na tym jednak nie zakończą się utrudnienia. W niedzielę, między godz. 17 a 20, ulicami stolicy przejedzie rowerowa Masa Powstańcza, co może powodować krótkotrwałe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Kolejne wydarzenie zaplanowano na środę. W godzinach od około 19 do 21.30 odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego, który przejdzie od Pomnika Ofiar Rzezi Woli do Cmentarza Powstańców Warszawy.

- W czasie przemarszu należy spodziewać się krótkich wstrzymań ruchu na trasie wydarzenia – zaznaczył ratusz.

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