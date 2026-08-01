Dramat w Kijowie! Kolejne ofiary śmiertelne po rosyjskim ataku

Rosja nasila ataki na Ukrainę. Są kolejne ofiary
W ostatnich tygodniach rosyjskie wojska coraz częściej przeprowadzają zmasowane uderzenia z powietrza na terytorium Ukrainy. Celem ataków są zarówno rakiety, jak i drony wykorzystywane do ostrzału wielu regionów kraju.
W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła szeroko zakrojoną operację wymierzoną w zachodnią i centralną Ukrainę oraz obwód kijowski i sam Kijów. Do ataku wykorzystano 70 rakiet oraz ponad 280 dronów. Zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci. We Lwowie śmierć poniosła jedna osoba, a ponad 30 zostało rannych.
Rosyjska rakieta wleciała do Polski
Skutki ostatnich działań wojennych odczuwalne były również po polskiej stronie granicy. W czwartek rano uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od granicy z Ukrainą.