CraftTok podbija TikToka. Jak szydełkowanie stało się nowym sposobem na relaks?

TikTok redefiniuje media społecznościowe, stając się potężnym motorem napędowym dla powrotu do offline'owych pasji i kreatywnych hobby.

Fenomen #CraftTok inspiruje miliony do rękodzieła, szycia i upcyclingu, oferując namacalne efekty i realną satysfakcję poza ekranem.

Ponad 60% użytkowników tworzy coś pod wpływem platformy! Odkryj, jak cyfrowa inspiracja prowadzi do kreatywnego detoksu i nowych pasji.

Jeszcze kilka lat temu media społecznościowe były często przedstawiane jako konkurencja dla czasu spędzanego offline. Dziś coraz więcej danych pokazuje odwrotny trend: platformy takie jak TikTok stają się miejscem odkrywania pasji, które później przenoszą się do świata rzeczywistego. Jednym z najciekawszych przykładów tego zjawiska jest #CraftTok – społeczność skupiona wokół rękodzieła, szycia, szydełkowania, haftu, upcyclingu, ceramiki czy tworzenia biżuterii.

Po latach cyfrowego przebodźcowania coraz więcej osób szuka hobby, które daje namacalny efekt: uszytą spódnicę, wyszydełkowaną maskotkę, odnowiony mebel, przerobioną marynarkę albo własnoręcznie zrobiony prezent. TikTok jest jednym z miejsc, które ten powrót do offline’owej kreatywności napędzają.

To nie tylko kolejny internetowy trend, ale przykład tego, jak inspiracja ze świata online przekłada się na realne działanie poza ekranem. Według badania Ipsos i TikTok „Unlocking Culture in Europe”, obejmującego 8 tys. użytkowników z ośmiu krajów europejskich, aż 62% użytkowników stworzyło coś do czego zainspirowały ich treści z TikToka. Kategorie rękodzielnicze prężnie rozwijają się na samej platformie: dla hasła #handmade znajdziemy 24,5 mln postów, #crochet - 13,8 mln postów, #sewing - 3,4 mln postów, #upcycling - 1,1 mln postów, polskie #rękodzieło - ponad 189 tys. postów, a #szydełkowanie 70,7 tys. postów.

Czym właściwie jest #CraftTok?

CraftTok to zbiorcza nazwa dla społeczności twórców publikujących treści związane z rękodziełem i kreatywnymi hobby. Pod tym hasłem funkcjonują tysiące mikrospołeczności:

CrochetTok (szydełkowanie)

SewingTok (szycie)

UpcyclingTok

JournalingTok

CeramicsTok

EmbroideryTok

DIYTok

Ich wspólnym mianownikiem jest format „watch me make it” – obserwowanie procesu tworzenia krok po kroku. Użytkownicy nie oglądają jedynie efektu końcowego, ale cały proces powstawania przedmiotu: od pierwszego ściegu, przez dobór materiałów, aż po gotowy produkt. To właśnie ta forma sprawia, że hobby wydają się bardziej dostępne.

Renesans rękodzieła ma twarde podstawy

Popularność #CraftTok zbiegła się z szerszym globalnym wzrostem zainteresowania twórczymi hobby.

Badania Mintel pokazują, że 72% dorosłych Amerykanów ukończyło projekt rękodzielniczy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 82% deklaruje większą chęć wypróbowania nowego hobby po obejrzeniu tutorialu wideo.

Również europejski sektor rękodzieła rozwija się dynamicznie. Według European Crafts Alliance rynek craft w Europie jest wart około 50 mld euro i obejmuje ponad 153 mln konsumentów.

Polacy z kolei coraz chętniej inwestują pieniądze w swoje pasje. Według badań Santander Consumer Bank blisko 40% Polaków wydaje na hobby ponad 300 zł miesięcznie, a 43% kupuje produkty związane ze swoim hobby online. Rośnie również zainteresowanie warsztatami rękodzielniczymi, kursami szycia, ceramiki czy tworzenia biżuterii.

To pokazuje, że media społecznościowe coraz częściej pełnią funkcję cyfrowego przewodnika po aktywnościach offline.

Eksperci wskazują kilka głównych powodów wzrostu zainteresowania aktywnościami DIY: potrzebę odpoczynku od ekranów, poszukiwanie hobby wspierających dobrostan psychiczny, zainteresowanie zrównoważonym stylem życia, modę na unikatowe, ręcznie wykonane przedmioty i rosnącą popularność upcyclingu i naprawiania rzeczy zamiast ich wymiany.

CrochetTok – największa gwiazda CraftToka

Szczególnie spektakularny sukces odnosi społeczność szydełkująca.

Hashtag #crochet należy do największych kategorii craftowych na TikToku, a twórcy publikują materiały od podstawowych tutoriali po zaawansowane projekty amigurumi, ubrań czy dodatków do domu.

W Polsce popularność zdobywają m.in.: @sylwiaamigurumi Twórczyni specjalizująca się w maskotkach amigurumi. Pokazuje, że szydełkowanie może być nowoczesnym, kreatywnym hobby dla młodszych pokoleń. @patka_rekodzielo Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich profili edukacyjnych poświęconych szydełkowaniu. Tworzy treści skierowane do osób rozpoczynających przygodę z rękodziełem.

Szycie i upcycling jako nowa forma świadomej mody

Drugim silnym filarem CraftToka jest szycie i przerabianie ubrań.

Popularność zdobywają twórcy pokazujący na przykład, jak skrócić spodnie, odświeżyć stare ubrania, przerobić rzeczy z second handu czy naprawić zniszczone elementy garderoby. To odpowiedź zarówno na rosnące zainteresowanie modą cyrkularną, jak i chęć posiadania bardziej unikalnych ubrań.

W Polsce przykładem takiego podejścia jest m.in. @anndzikk, publikująca treści o szyciu, naprawianiu i kreatywnych przeróbkach ubrań.

Online inspiruje, offline realizuje

CraftTok jest dowodem na to, że media cyfrowe coraz częściej stają się instrukcją obsługi nowych hobby – od pierwszego tutorialu, przez zakup materiałów, aż po własnoręcznie wykonany przedmiot i dzielenie się inspiracjami z innymi osobami zainteresowanymi danym hobby. Dla pokolenia wychowanego ze smartfonem w ręku TikTok i inne platformy mogą być nie tylko źródłem rozrywki, ale także bramą do bardziej analogowego stylu życia i odkrywania zainteresowań – z szydełkiem, maszyną do szycia, gliną czy notesem do scrapbookingu w ręku.

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