Wlej 500 ml do doniczki i podlej grudnika. Już teraz zacznij robić to z grudnikiem, a na Boże Narodzenie cały pokryje się kwiatami. Bez tego grudnik może nie zakwitnąć

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-31 9:32

Grudnik to jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, który kwitnie w okolicy Bożego Narodzenia. Nie znaczy to jednak, że w inne miesiące nie wymaga on pielęgnacji. Wiele osób zapomina latem zapomina o grudniku, a przez to roślina zimą nie obsypuje kwiatami. To właśnie w sierpniu oraz we wrześniu należy odpowiednio zadbać o grudnika, aby ten zimą obficie zakwitł. Podpowiadamy, jak pielęgnować grudnika. aby na Boże Narodzenie był cały w kwiatach.

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  • Grudnik, choć kwitnie zimą, wymaga specjalnej, całorocznej pielęgnacji, by obficie zakwitnąć na Boże Narodzenie.
  • Sierpień to kluczowy moment na intensywne nawożenie, które wzmocni roślinę i przygotuje ją do spektakularnego zimowego pokazu kwiatów.
  • Odkryj proste, domowe sposoby na odżywienie grudnika, które zapewnią obfite kwitnienie - sprawdź, jak to zrobić krok po kroku!

Jak pielęgnować grudnik latem? Ważny zabieg pielęgnacyjny, który wpłynie na zimowe kwitnienie

Dla wielu osób grudnik to przepiękny kwiat, który kojarzy się z zimą. Jako jeden z nielicznych kwiatów doniczkowych zakwita zimą, często w okolicy Boże Narodzenia. Nazywany jest także kaktusem Bożego Narodzenia lub szlumbergerą. Naturalnie grudnik pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Południowej. W Polsce kojarzy się głównie z naturalną ozdobą na Boże Narodzenie. Aby jednak tak się stało grudnik wymaga całorocznej pielęgnacji. Bez odpowiedniego wsparcia kwiat nie wypuści zimą pąków i w efekcie nie zakwitnie. 

Pielęgnacja grudnika skupia się przede wszystkim na przeplatających się okresem nawożenia oraz regeneracji. Lato i początek jesieni to czas, w którym można nawozić roślinę, aby wzmocnić i przygotować ją do zimowego kwitnienia. Doniczkę postaw z dala od przeciągów i pamiętaj o regularnym podlewaniu oraz zraszaniu. Grudnik lubi wilgotne powietrze, a w czasie upałów może zacząć marnieć. W październiku i listopadzie następuje wstrzymanie nawożenie. W tym okresie kwiat grudnik zbiera energię do wypuszczania pąków. Należy ustawić doniczkę w ciemnych i stosunkowo chłodnym miejscu. Grudnik lubi ciemność i nawet 12 godzin może przebywać bez dostępu do promienie słonecznych. 

Sierpień w pielęgnacji grudnika to czas nawożenia. W tym okresie roślina wymaga dodatkowego zasilenia. Gromadzi ona energię oraz wzmacnia układ korzeniowy i łodygowy. Przez cały sierpień i wrzesień co dwa tygodnie odżywiaj grudnika. W październiku całkowicie wstrzymaj stosowanie nawozów. 

Domowy nawóz do grudnika na sierpień. Wzmocni roślinę i sprawi, że zimą lepiej zakwitnie

Do nawożenia grudnika możesz wykorzystać domowe odżywki. W zupełności one wystarczą i dostarczą roślinie potrzebnych składników odżywczych. Profesjonaliści często polecają podlewania grudnika wywarem z czarnej herbaty. Zawiera ona taniny, które skutecznie wzmacniają rośliny oraz pobudzają kwitnienie. Przygotuj mocny wywar z czarnej herbaty (bez cukru), odczekaj aż wystygnie i rozcieńcz z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną miksturą podlewaj grudnika raz na dwa tygodnie. 

Innym, często polecanym, sposobem na nawożenie grudnika latem są skórki po bananach. Stanowią one jeden z najpopularniejszych ekologicznych nawozów w świecie ogrodnictwa. Dostarczają one przede wszystkim potas i fosfor, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i kwitnienia roślin. Aby przygotować taką odżywkę wystarczy, że weźmiesz skórki po 3 bananach i zalejesz je ciepłą wodą. Całość odstaw na około 2 dni, a po tym czasie wyjmij skórki i rozcieńczaj mieszankę z wodą w proporcjach 1:1. 

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Jak pielęgnować grudnika?
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