Włoscy producenci toalet zalecają, aby raz na jakiś czas wsypać to do muszli klozetowej. Usuwa kamień i sprawia, że woda spływa bez zatorów. Czyszczenie toalety

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-31 10:21

Zatkany i zakamieniony odpływ w toalecie to sygnał alarmowy, że trzeba działać. Jeżeli zator nie jest wielki dobrze sprawdzą się domowy metody. Zniwelują one osadzający się kamień oraz złogi i sprawią, że wody znów będzie swobodnie spływać. Raz w tygodniu zrób to z muszlą klozetową, a już nigdy nie zatka Ci się odpływ w toalecie.

Kobieta w rękawicach myje muszlę klozetową szczotką. O domowych sposobach na czystą toaletę przeczytasz na SE.
Autor: Pixel-shot/ Shutterstock
  • Zatkany odpływ i kamień w toalecie to powszechne problemy, które Włosi rozwiązują domowymi metodami, zapewniając higienę.
  • Odkryj ich genialny trik, który nie tylko udrażnia rury i usuwa osady, ale także dezynfekuje i niweluje kamień.
  • Poznaj również błyskawiczną metodę z plastikową butelką, która pozwoli Ci natychmiast odetkać nawet całkowicie zablokowany odpływ i zapomnieć o awariach!

Włoski sposób na zatkany odpływ w muszli klozetowej. Usuwa złogi i niweluje kamień

Czyszczenie muszli klozetowej to podstawa higieny. To właśnie toaleta stanowi jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. Żerujące tam bakterie, a także osadzający się kamień sprawiają, że muszla klozetowa bardzo szybko się brudzi i należy ją regularnie czyścić. Dodatkowo wąski odpływ muszli klozetowej może się zatykać i prowadzić do poważnych awarii. Wszyscy znają ten koszmar i brudną wodę wylewającą się z toalety. Aby ograniczyć ryzyko zatykania się muszli klozetowej należy przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim trzeba pamiętać, aby do odpływu nie wyrzucać przedmiotów nierozpuszczalnych w wodzie, takich jak podpaski, wkładki czy tampony. Wiele osób wylewa także do muszli klozetowej resztki z kuchni. O ile produkty płynne, takie jak zupy i sosy z powodzeniem możemy spuszczać w toalecie, to już resztki warzyw, ryż czy makaron mogą zatykać odpływ. Warto również regularnie stosować środki, które będą udrożniały rury i zapobiegały powstawaniu zatorów. 

Włosi mają swój sposób na szybkie odtykanie toalety. Zalecają, aby regularnie używać octu do czyszczenia muszli klozetowej. Choć jest to jeden z najbardziej znanych i powszechnych sposobów na domowe czyszczenie muszli klozetowej to Włosi robią to nieco inaczej. Zanim wlejesz ocet do odpływy delikatnie pogrzej go na kuchence. Eksperci wskazują, że ocet w temperaturze około 50 st. Celsjusza będzie działać lepiej. Ważne jednak, aby nie doprowadzić do wrzenia octu ponieważ zacznie on wydzielać drażniące opary. Ciepły ocet wlej do muszli klozetowej i odczekaj około 30 minut. Możesz go również wetrzeć w ścianki muszli klozetowej, w tym w zakamarki wokół kołnierze. To właśnie tam zbiera się najwięcej zabrudzeń. Ocet nie tylko działa bakteriobójczo i zabija zarazki, ale także zmiękcza wodę i rozpuszcza kamień. Udrożnia odpływ i usuwa niewielkie złogi. Regularne stosowanie octu sprawi, że toaleta będzie czysta i drożna. 

Włóż plastikową butelkę do muszli klozetowej. W ten sposób odetkasz zatkany odpływ

W przypadku, gdy odpływ jest całkowicie zatkany należy sięgnąć po fizyczne sposoby na jego odetkanie. Jeżeli nie masz pod ręką klasycznego przypychacza z pomocą przyjdzie Ci zwykła, plastikowa butelka. W profilu fachowcy24 na TikToku pojawił się rewelacyjny sposób na odetkanie zatkanego odpływu muszli klozetowej. Wystarczy, że odetniesz dolną część butelki, zakręcisz korek na górze i włożysz odciętą stroną do muszli klozetowej, następnie energiczne zaczniesz ją ruszać w górę i w dół. Toaleta momentalnie się odetka. 

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CZYSZCZENIE TOALETY
czyszczenie muszli klozetowej
TOALETY