Połóż 1 kostkę na zatkanym odpływie i polej wrzątkiem. Po chwili zabulgocze i udrożni rury, usuwając z nich smród i złogi. Sposób na zatkany zlew

Skuteczny sposób na zatkany zlew. Tak usuniesz z rur złogi i brzydki zapach

Podczas zmywania naczyń zauważasz, ze woda coraz wolniej spływa do rur? Niestety zatkany zlew to częsty problem. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń z czasem gromadzą się i zatykają rurę. Czasem bywa tak, że zatkany zlew bardzo utrudnia codzienne zajęcia, dlatego koniecznie jest natychmiastowe działanie. Oczywiście sposobów na odetkanie zlewu jest kilka - można użyć popularnego środka udrożniającego rury lub po prostu wezwać hydraulika. Jednak w sytuacji, gdy woda po prostu wolnej spływa do odpływu, warto wypróbować pewien domowy sposób na zatkany zlew, który nie tylko usunie z rur złogi, ale tym samym usunie z odpływu brzydki zapach. Potrzebna będzie Ci jedynie tabletka do zmywarki i gorąca woda.

Połóż 1 kostkę na zatkanym odpływie i polej wrzątkiem. Po chwili zabulgocze i udrożni rury

Odetkanie odpływu za pomocą kapsułki do zmywarki jest niezwykle prostym sposobem na uporanie się z tym dokuczliwym problemem. Po prostu połóż ją do odpływu i polewaj gorącą wodą do momentu, aż całkowicie się rozpuści. Poczekaj pół godziny i ponownie wlej do odpływu 1 litr gorącej wody. Zobaczysz, że zlew będzie odetkany, a z odpływu nie będzie wydobywać się już brzydki zapach.

Jak usunąć brzydki zapach z odpływu w zlewie?

Innym dosyć uciążliwym problemem w kuchni jest nieprzyjemny zapach wydostający się z odpływu w zlewie. Może być to spowodowane resztkami jedzenia zalegającymi w rurach, ale też przyczyna może tkwić bezpośrednio pod kratką w odpływie zlewu. Warto je raz na jakiś czas starannie wyczyścić. Najpierw należy odkręcić sitko do odpływu i zasypać to miejsce sodą, dodać odrobinę płynu do naczyń, wody, a następnie dokładnie wyszorować. Kiedy będzie czyste, sitko umieszczamy z powrotem na swoim miejscu i gotowe. Od tej pory staraj się raz w tygodniu powtarzać ten zabieg, a raz na zawsze pozbędziesz się brzydkiego zapachu ze zlewu.

