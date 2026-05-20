Brak intymności po porodzie? Te codzienne nawyki pomogą wam odbudować bliskość przy małym dziecku

Naturalny brak intymności po narodzinach dziecka wynika zazwyczaj ze zwykłego zmęczenia i nadmiaru codziennych obowiązków

Badania z czasopisma Perspectives on Psychological Science potwierdzają, że silna relacja rodziców daje maluchowi ogromne poczucie bezpieczeństwa

Wspólne chodzenie spać oraz odkładanie telefonu to najprostsze nawyki, które odbudowują bliskość przy małym dziecku

Jak podaje portal Mayo Clinic, powrót do życia seksualnego po porodzie wymaga od obojga partnerów sporo czasu i cierpliwości

Kochamy się, ale brakuje nam sił. Dlaczego intymność po porodzie słabnie?

Życie z noworodkiem lub małym dzieckiem często oznacza, że zwyczajnie brakuje nam czasu i energii na bliskość. Codzienne obowiązki sprawiają, że jesteśmy po prostu zmęczeni i zestresowani, przez co okazji do bycia we dwoje jest bardzo mało. Warto pamiętać, że mniejsza ochota na zbliżenia po porodzie to całkowicie naturalna sprawa, której doświadcza wielu młodych rodziców.

Taki stan rzeczy jest zupełnie w porządku, o ile oboje czujecie się z tym dobrze i swobodnie. Jeśli jednak brak intymności zaczyna wam ciążyć, dobrym pomysłem może być szczera rozmowa o własnych potrzebach i emocjach. Zwykłe podzielenie się domowymi obowiązkami oraz opieką nad maluchem to najprostszy sposób, żeby wygospodarować trochę przestrzeni tylko dla siebie na odpoczynek.

Brak czasu dla siebie. Jak relacja rodziców wpływa na rozwój dziecka?

Dobry związek partnerski to fundament, na którym opiera się cała rodzina, a małe dziecko doskonale wyczuwa nastroje panujące między dorosłymi. Wszelkie kłótnie i chłód między rodzicami zaburzają poczucie bezpieczeństwa malucha, którego najmłodsi tak bardzo potrzebują do spokojnego życia. Dlatego dbanie o własną relację to w praktyce dbanie o dobrostan własnych dzieci.

Potwierdza to badanie opublikowane na łamach czasopisma Perspectives on Psychological Science, z którego jasno wynika, że ciepłe gesty między mamą i tatą dają najmłodszym dużo pozytywnych emocji. Zgodny dom tworzy zdrowe środowisko, co mocno wspiera rozwój emocjonalny i społeczny pociechy od pierwszych dni życia. Jeśli partnerzy często okazują sobie czułość, ich dzieci w przyszłości cieszą się po prostu lepszym zdrowiem psychicznym.

Jak dbać o bliskość przy małym dziecku? Proste nawyki na każdy dzień

Kiedy dom tonie w brudnych ubrankach, a my biegamy między żłobkiem i pracą, warto łapać drobne chwile tylko dla siebie. Oto kilka małych gestów, które skutecznie budują więź partnerską:

długi pocałunek na powitanie i na pożegnanie

kwadrans rozmowy o minionym dniu bez patrzenia w telefony

wspólne chodzenie spać o tej samej porze

zwykłe trzymanie się za ręce lub krótki masaż po ciężkim dniu

napisanie miłej wiadomości z telefonu bez żadnej specjalnej okazji

Oprócz tych codziennych rytuałów warto rozważyć zaplanowanie jednej randki w miesiącu, podczas której skupicie się wyłącznie na sobie i swoich potrzebach poza domem.

Kiedy wrócić do współżycia? Kluczowe zasady dla niewyspanych rodziców

Jak możemy przeczytać na portalu Mayo Clinic, powrót do życia seksualnego po narodzinach dziecka wymaga czasu i nie warto się z tym w ogóle spieszyć. Najlepiej wybrać taki moment w ciągu dnia, kiedy oboje czujecie się choć trochę wypoczęci i po prostu zrelaksowani. Dobrym pomysłem może być poproszenie babci lub znajomych o przypilnowanie malucha, żebyście mogli wyjść razem na szybką kawę. Pamiętajcie też o mówieniu wprost o swoich uczuciach, bo czasem do szczęścia i podtrzymania ognia w związku wystarczy tylko mocny przytulas oraz odrobina cichego zrozumienia ze strony partnera.

Źródła:

Mayo Clinic — “Sex after pregnancy: Set your own timeline”

Public Health Agency (Northern Ireland) — “Birth to five 2026”

Utah State University Extension — “Taking a Minute to Win Your Relationship”

Perspectives on Psychological Science (SAGE Journals) — “Interparental Positivity Spillover Theory: How Parents’ Positive Relational Interactions Influence Children”

