Motolotnia runęła na pole. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Maria Hędrzak
2026-05-20 8:52

We wtorek, 19 maja w Ostromęczynie Kolonii (pow. łosicki) doszło do bardzo groźnego wypadku. W godzinach popołudniowych na pole runęła motolotnia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego mężczyznę do szpitala.

Do opisywanego wypadku doszło we wtorek po godz. 18:00. Zgodnie z ustaleniami Radia ESKA, motolotnia miała runąć na ziemię zaraz po starcie.

- 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Badania Wypadków Lotniczych - przekazała asp. Emilia Matejczuk z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń nóg. Lokalni funkcjonariusze zajmują się obecnie szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności niebezpiecznego wypadku.

Współpraca: Magdalena Szewczuk / Radio ESKA

