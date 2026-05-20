Motolotnia runęła na pole. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Wypadek z udziałem motolotni w powiecie łosickim (19.05.2026)

Do opisywanego wypadku doszło we wtorek po godz. 18:00. Zgodnie z ustaleniami Radia ESKA, motolotnia miała runąć na ziemię zaraz po starcie.

- 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Badania Wypadków Lotniczych - przekazała asp. Emilia Matejczuk z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń nóg. Lokalni funkcjonariusze zajmują się obecnie szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności niebezpiecznego wypadku.

Współpraca: Magdalena Szewczuk / Radio ESKA

