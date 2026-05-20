Robi się prawie jak ciasto, a usuwa zarazę ziemniaczaną z pomidorów. Ten domowy oprysk stosuj zawsze, gdy w pomidorach zobaczysz brązowe plamy z żółtą obwódką

Wiosna to krytyczny czas dla pomidorów, a zaraza ziemniaczana stanowi najgroźniejsze zagrożenie, szybko pustosząc uprawy.

Rozpoznaj pierwsze objawy: brązowe plamy na liściach z białym nalotem oraz twardniejące zmiany na owocach, szczególnie po deszczu.

Odkryj skuteczny domowy oprysk z drożdży i mleka do walki z chorobą oraz prosty sposób na zapobiegawcze wzmocnienie roślin jodyną.

Zaraza pomidorów pustoszy plony. Jak ją rozpoznać i zwalczać?

Wiosna to czas kiedy rośliny narażone są ataki chorób grzybowych. Zmienna temperatury, wilgoć oraz słaba kondycja roślin po zimie sprawiają, że należy ze szczególną ostrożnością kontrolować liście oraz pędy. Połowa maja to okres sadzenia pomidorów do gruntu. Temperatury sprzyjają wysadzaniu sadzonek do gleby i rozpoczyna się okres wzmożonego wzrostu oraz zawiązywania kwiatostanów do zapylenia. W przypadku pomidorów najgroźniejsza chorobą jest zaraza ziemniaczana. Bardzo szybko poraża ona całe krzewy i przenosi się na kolejne prowadząc do całkowitego obumarcia i zaprzestania owocowania. Zaraza ziemniaczana rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności. Zawsze po ulewanych deszczach należy skrupulatnie sprawdzać, czy w pomidorach nie pojawiły się charakterystyczne plamy. Pierwszym objawem choroby są brązowe plamy z żółtą obwódką pojawiające się na liściach. Na spodzie pojawia się biały nalot w postaci grzybni. Choroba ta rozwija się błyskawicznie i może atakować nawet dojrzewające owoce. Rozwijają się na nich brązowe, nieregularne plamy, które twardnieją i stopniowo obejmują cały owoc.

Ten domowy oprysk rozprawi się z zarazą ziemniaczaną w pomidorach

Gdy choroba jeszcze się nie rozwinęła skutecznym sposobem na jej zwalczanie są domowe opryski. Ogrodnicy są zgodni na zarazę ziemniaczana najlepiej działa ekologiczny oprysk z drożdży piekarskich i mleka. Naturalna mikstura ma doskonałe działanie, a skuteczność przeciwgrzybicznych właściwości drożdży potwierdzają także naukowcy. Drożdże piekarskie znakomicie sprawdzą się także w ogrodzie. To dziwi jednokomórkowym grzybom, które nie są groźne dla roślin, ale rozprowadzone na liściach utrudniają rozwój grzybom chorobotwórczym. Drożdże zmieszane z mlekiem będą miał także działanie odżywcze dla rośliny. Do przygotowania oprysku potrzebujemy 100 g drożdży piekarskich, na pół litra tłustego mleka. Drożdże rozpuszczamy w mleku, a następnie rozcieńczamy z dziesięcioma litrami wody. Gotowy oprysk można stosować przeciwko zarazie ziemniaczanej w pomidorach. W przypadkach zaawansowanej choroby najlepiej sięgnąć po specjalistyczne preparaty, takie jak Miedzian.

Jak chronić pomidory przed zarazą ziemniaczaną?

W przeciw chorobowej prewencji również najlepiej sprawdzą się wzmacniające opryski. Zapobiegawczo najczęściej polecany jest oprysk z jodyny. Jest to silny spirytusowy roztwór jodu i jodku potasu w alkoholu etylowym, który wykazuje działanie przeciwgrzybiczne. Jodyna nie zatrzyma rozwijającej się już choroby, ale skutecznie przed nią uchroni. Aby przygotować ochronny oprysk na pomidory wystarczy wymieszać kilkanaście kropel jodyny z 10 litrami wody. Tak przygotowaną mieszanką rano lub wieczorem opryskuj krzewy pomidorów. Zabieg wykonuj raz na dwa tygodnie. W ten sposób wzmocnisz odporność pomidorów i uchronisz je przed poważnymi chorobami.

Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz Pytanie 1 z 10 Na początek prosta sprawa. Banan to: owoc warzywo Następne pytanie