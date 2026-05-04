Już 40 kropli tego zapomnianego płynu uratuje pomidory od zarazy ziemniaczanej. Wystarczy obficie je tym spryskać, a krzaczki pomidorów wyzdrowieją i zaczną owocować bez przeszkód. 

Zaraza ziemniaczana może zaatakować młode sadzonki pomidorów, szczególnie podczas chłodnej i deszczowej wiosny.

Choroba objawia się brunatnymi plamami na liściach i może szybko zniszczyć całe uprawy.

Czy zaraza ziemniaczana atakuje młode sadzonki pomidorów?

Pomidory to jedne z najczęściej wybieranych warzyw (botanicznych owoców) do samodzielnej uprawy. Pielęgnowane są zarówno na działkach, w przydomowych ogródkach, a nawet w donicach na balkonach lub tarasach. Wiele osób decyduje się na uprawę pomidorów od samych nasion. Wpierw wysiewają je do rozsady, a gdy sadzonki są już odpowiednio wysokie przesadzają do gruntu. Takie podejście pozwala na pełną kontrolę nad każdym etapem rozwoju rośliny. Profesjonalnie ogrodnicy wskazują, że pomidory powinny być przesadzane do gruntu w czasie, gdy miną ostatnie nocne przymrozki. W naszym klimacie za taki termin uważa się czas po 15 maja, czyli po zimnej Zośce.

Świeżo posadzone do gruntu sadzonki wymagają szczególnej opieki. Rośliny nie mają wtedy jeszcze dobrze ukształtowanego systemu odporności i mogą zostać zaatakowane przez choroby grzybowe. Jedną z chorób, która może atakować młode sadzonki pomidorów jest zaraza ziemniaczana. W przypadku chłodnej i deszczowej wiosny choroba ta może pojawić się już na początku czerwca.

Zaraza ziemniaczana to groźna choroba roślin wywoływana grzybem phytophthora infestans. Objawia się najczęściej brunatnymi plamami na liściach oraz białym nalotem na spodzie. Suche plamy prowadzą do łamania się rośliny. Jeżeli choroba zaatakuje w późniejszym terminie może dawać także objawy na owocach. Pokrywają się one twardymi, brązowymi plamami. Zaraza ziemniaczana prowadzi do całkowitego zniszczenia upraw i bardzo szybko może się przenosić pomiędzy krzaczkami pomidorów. Jak w przypadku wielu chorób grzybowych roślin jej zarodniki najczęściej znajdują się z starych i pogniłych resztkach organicznych. Zawsze usuwaj porażone pędy, a także zgniłe owoce oraz opadłe liście. Nie używaj ich do kompostownika ponieważ w ten sposób możesz nieświadomie przenosić choroby na inne rośliny.

Domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną w pomidorach. Ten zapomniany płyn uratuje Twoje zbiory

Na choroby grzybowe roślin najlepiej działają opryski. Tak samo jest w przypadku zarazy ziemniaczanej. Rodzaj oprysku należy dostosować do poziomu rozwoju choroby. Jeżeli jest ona już w zaawansowanym stadium to najlepiej jest sięgnąć po chemiczne opryski, takie jak miedzian oraz preparaty na bazie fungicydów. W przypadku, gdy choroba się dopiero pojawiła można zastosować domowe, naturalne rozwiązania. Jednym z nich jest ten zapomniany płyn. To tani (kosztuje tylko około 3 zł) środek antybakteryjny i antyseptyczny, który znajdziesz w każdej aptece. W ogrodnictwie świetnie odkaża i zabija zarodniki grzybów. Niszczy patogeny chorobowe i wzmacnia odporność roślin. Wystarczy, że dodasz około 40 kropli jodyny do 10 litrów wody i tak przygotowanym roztworem spryskasz sadzonki pomidorów. Ważne, aby płyn pokrył także spody liści. Aby oprysk był jeszcze skuteczniejszy możesz dodać do niego 1 litr mleka. Poprawi on przyczepność preparatu i jego skuteczność. Oprysk z jodyny można powtarzać co dwa tygodnie. Przed zastosowaniem oprysków na choroby pamiętaj, aby ręcznie usunąć wszystkie porażone pędy, liście oraz owoce.

Jak pielęgnować pomidory w gruncie, aby nie chorowały?

Doświadczeni ogrodnicy często stosują technikę "hartowania" rozsady pomidorów przed wysadzeniem do gruntu. Polega ona na stopniowym przyzwyczajaniu młodych roślin do warunków zewnętrznych przez około tydzień, wystawiając je na kilka godzin dziennie na zewnątrz. To znacząco zwiększa ich odporność na stres po przesadzeniu i zmniejsza ryzyko chorób. Zamiast polegać wyłącznie na chemicznych środkach ochrony roślin, rozważ zastosowanie naturalnych metod. Wyciągi z czosnku, skrzypu polnego czy pokrzywy mogą wzmocnić odporność pomidorów i odstraszyć szkodniki. Jednym z najczęstszych błędów, które prowadzą do chorób pomidorów, jest niewłaściwe podlewanie. Podlewanie liści zamiast bezpośrednio gleby sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, takich jak zaraza ziemniaczana czy alternarioza.

