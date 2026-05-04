Po śniadaniu zetrzyj to na tarce i wrzuć do doniczki ze storczykiem. Orchidea jeszcze w tym miesiącu obsypie kwiatami. Pobudzający nawóz do storczyków za darmo

Darmowy nawóz do storczyków pobudzający do kwitnienia. Zastosuj go, a orchidea zakwitnie jeszcze w tym miesiącu

Storczyki to zdecydowanie najpopularniejsze kwiaty doniczkowe. Choć pochodzą z Azji, gdzie uprawia się tysiące ich odmian, to właśnie w Polsce, można rzecz, że znalazły swój drugi dom. Storczyki są łatwe w pielęgnacji i potrafią kwitnąć przez wiele lat. Niektóre odmiany takie jak phalaenopsis, dendrobium nobile czy cymbidium mogą zakwitać nawet jesienią oraz zimą. Orchidee słyną również z przesądów. W wielu kulturach storczyki przyciągają szczęście oraz stanowią talizman ochronny. Według języka kwiatów storczyki symbolizują doskonałość oraz piękno.

Pielęgnacja storczyków nie jest skomplikowana i skupia się na nawożeniu oraz podlewaniu. Kluczem do pięknego kwitnięcia orchidei jest podłoże. Kwiaty te w naturze często rosną jako epifity, czyli wykorzystują drzewa jako swoją podporę. Korzenie storczyków potrzebują regularnego dostępu do powietrza. W uprawie doniczkowej muszą mieć odpowiednią warstwę drenaży wykonaną z torfu, keramzytu lub startego pumeksu. Chroni to roślinę przed przelaniem oraz gniciem korzeni. Zapewnia także swobodny dostęp do powietrze. Storczyki należy podlewać, gdy podłoże jest suche i zwracać uwagę, aby ich nie przelać. Ważnym elementem nawadniania orchidei jest również zraszanie pędów oraz liści miękką wodą. Dzięki temu kwiat nie będzie usychał.

Jeżeli storczyk przestał kwitnąć należy przestawić go na stanowisko z rozproszonym światłem, a także można zastosować domowe odżywki pobudzające. Stosuj je raz na dwa.trzy tygodnie, a orchidea szybko odzyska kondycję. W przypadku storczyków wielu ekspertów poleca domową odżywkę z pestki awokado. Wystarczy, że dokładnie oddzielisz pestkę od miąższu, wypłuczesz i odłożysz na kilka dni, aż całkowicie wyschnie. Następnie na tarce z dużymi oczkami zetrzyj pestkę awokado, a uzyskane wiórki wymieszaj z ziemią doniczkową wokół storczyka.

Pestka awokado to świetny sposób, aby szybko i skutecznie odżywić storczyka. Zawiera ona potas oraz fosfor, czyli składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia. Zarówno fosfor jak i potas wspierają układ korzeniowy oraz poprawiają gospodarkę wodną rośliny.

Jak pielęgnować storczyki w sezonie kwitnienia?

Pielęgnacja storczyków w sezonie kwitnienia wymaga szczególnej uwagi, aby kwiaty utrzymały się jak najdłużej i prezentowały się w pełni swojej okazałości. Kluczowe jest odpowiednie nawadnianie – storczyki najlepiej czują się, gdy ich podłoże jest lekko wilgotne, ale nigdy mokre. Zbyt częste podlewanie może prowadzić do gnicia korzeni, dlatego zawsze sprawdzaj palcem wilgotność podłoża przed kolejnym podlaniem. Zazwyczaj wystarczy podlać roślinę raz na 7-10 dni, zanurzając doniczkę w letniej, przegotowanej lub przefiltrowanej wodzie na około 15-20 minut, a następnie pozwolić jej dokładnie odcieknąć. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza, zwłaszcza w ogrzewanych pomieszczeniach. Storczyki uwielbiają wysoką wilgotność, dlatego warto regularnie zraszać liście i przestrzeń wokół rośliny, unikając jednak moczenia kwiatów, co mogłoby prowadzić do ich plamienia lub gnicia. Możesz także postawić doniczkę na podstawce z wilgotnymi kamykami.

Podczas kwitnienia storczyki potrzebują więcej światła, ale powinno być to światło rozproszone, nigdy bezpośrednie słońce, które mogłoby poparzyć delikatne liście i kwiaty. Idealne będzie stanowisko przy wschodnim lub północnym oknie. Temperatura również odgrywa istotną rolę – optymalna to około 20-25°C w dzień i nieco niższa w nocy, co sprzyja dłuższemu utrzymaniu się kwiatów. W sezonie kwitnienia warto również zastosować specjalny nawóz do storczyków, bogaty w potas i fosfor, które wspierają kwitnienie. Należy go stosować zgodnie z instrukcją producenta, zazwyczaj co drugie lub trzecie podlewanie, w rozcieńczonej formie, aby uniknąć przenawożenia. Pamiętaj, aby nie nawozić storczyków, które są w słabej kondycji lub mają problemy z korzeniami.

Po przekwitnięciu kwiatostanów, nie spiesz się z ich usuwaniem. Poczekaj, aż pęd kwiatowy sam zacznie zasychać – wtedy możesz go przyciąć tuż nad drugim lub trzecim oczkiem, co często stymuluje roślinę do ponownego kwitnienia. Obserwuj swoją roślinę, ponieważ każdy storczyk jest nieco inny i z czasem nauczysz się rozpoznawać jego indywidualne potrzeby.

