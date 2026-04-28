Sypnij garść pod maliny jeszcze przed majówką. Za kilka tygodni zbierzesz pełne kosze pysznych owoców. Nawóz do malin na wiosnę

Aby cieszyć się obfitymi zbiorami malin, należy pamiętać o ich odpowiednim nawożeniu przed majówką.

Naturalne składniki odżywcze wzmocnią krzewy i ochronią je przed chorobami oraz szkodnikami.

Zastosuj prosty trik, a już wkrótce będziesz zbierać pełne kosze pysznych owoców.

Odkryj sekret bujnych malin i dowiedz się, jak łatwo przygotować skuteczny nawóz!

Sypnij garść pod maliny jeszcze przed majówką, a zbierzesz pełne kosze owoców

Uprawa malin w Polsce jest stosunkowo prostym zadaniem. Zdecydowanie sprzyjają temu klimat i żyzne gleby. Krzewy z malinami są nie tylko niewymagające w pielęgnacji, ale przede wszystkim dają przepyszne owoce, którymi możemy zajadać się potem bez ograniczeń przez kilka letnich tygodni. Z racji, że na rynku są dostępne dziesiątki odmian malin, każdy z nas może spróbować posadzić w swoim ogrodzie krzaczek i latem zajadać się swoim ulubionym owocem. Oczywiście warto mieć na uwadze, że im więcej serca włożymy w uprawę i pielęgnację krzewów malin, tym większe plony zbierzemy. Oprócz zapewnienia malinom odpowiedniego nasłonecznienia i nawodnienia, a w sezonie wiosennym - przycięcia gałęzi, nie możemy zapominać o dostarczeniu roślinie składników odżywczych. To one wzmocnią krzewy i będą je chronić przed chorobami oraz szkodnikami. Dlatego jeszcze przed majówką sypnij obficie fusy z kawy pod krzewy malin, a za kilka tygodni będziesz zbierać pełne kosze pysznych owoców.

Naturalny nawóz do malin na wiosnę. Jak stosować fusy z kawy?

Przygotowanie naturalnego nawozu do malin na wiosnę jest naprawdę łatwe i do tego tanie. Wystarczy, że po wypiciu kawy nie wyrzucisz fusów do kosza na śmieci, a rozsypiesz je wokół krzaczków malin i delikatnie wymieszasz z górną warstwą gleby. Fusy z kawy zawierają składniki mineralne, takie jak: azot, fosfor i potas, które są dobrze przyswajane przez niektóre rośliny w ogrodzie. Azot odpowiada m.in. za prawidłową fotosyntezę, a fosfor i potas dbają o rozwój oraz kondycję systemu korzeniowego. Dodatkowo fusy delikatnie zakwaszają glebę, dzięki czemu mogą sprostać kaprysom malin. Dzięki temu domowemu nawozowi do malin, te latem obsypują się owocami.

Uprawa malin w ogrodzie. Zasady pielęgnacji krzewów

Maliny najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, osłoniętych od silnych wiatrów. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i lekko kwaśna (pH 5,5–6,5). Nie wolno zapominać o nawadnianiu. Maliny wymagają regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy i podczas owocowania. Najlepiej nawadniać je rano lub wieczorem, unikając moczenia liści. Regularne odchwaszczanie krzewów jest również bardzo ważnym zabiegiem, gdyż zapobiega konkurencji chwastów o wodę i składniki odżywcze.

