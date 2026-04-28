Masz te rośliny w domu? Sanepid ostrzega przed groźnymi kwiatami doniczkowymi

Uważaj na trujące rośliny doniczkowe w mieszkaniu

Sanepid konsekwentnie uczula, że obecność z pozoru niewinnych i pięknych roślin w naszych domach może wiązać się z poważnym niebezpieczeństwem. Popularne gatunki nierzadko kryją w sobie silne toksyny, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia domowników.

Popularne gatunki nierzadko kryją w sobie silne toksyny, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Przypadkowy kontakt z rośliną to ryzyko, o którym często zapominamy, a zatrucia zdarzają się regularnie. Skutki mogą być różne – od lekkich podrażnień skóry po groźne dla życia zaburzenia funkcjonowania narządów wewnętrznych. Narażone są zwłaszcza małe dzieci i domowe zwierzęta.

Trujące właściwości nierzadko posiadają całe okazy, od korzeni po liście i kwiaty. Zagrożeniem może być nawet kontakt z sokiem wydzielanym przez roślinę lub wodą, w której była zanurzona.

W związku z tym specjaliści apelują o rozwagę podczas wybierania roślin do domu. Warto dokładnie analizować ich umiejscowienie, szczególnie gdy w mieszkaniu przebywają najmłodsi i czworonogi, stawiając bezpieczeństwo ponad atrakcyjny wygląd kwiatów. Główny Inspektorat Sanitarny systematycznie apeluje o sprawdzanie, jakie gatunki zapraszamy pod swój dach. Zagrożenie pojawia się, gdy sok z rośliny dostanie się na skórę, dziecko postanowi posmakować liścia lub gdy zwierzak domowy pogryzie łodygę.

Jakie objawy daje zatrucie popularnymi kwiatami domowymi?

Skutki uboczne kontaktu z toksycznymi roślinami mogą być bardzo zróżnicowane. Czasami kończy się na zaczerwienieniu i podrażnieniu skóry lub błon śluzowych, ale w cięższych przypadkach pojawiają się nudności, silne bóle brzucha, a nawet poważne zaburzenia kardiologiczne. Głównym problemem jest to, że niebezpieczne gatunki często zachwycają swoim wyglądem, dlatego kupujemy je do domów w celach dekoracyjnych, zupełnie nie zdając sobie sprawy z potencjalnego ryzyka.

Oleander pospolity to bardzo niebezpieczna roślina

Sztandarowym przykładem takiego zjawiska jest oleander pospolity. Ten spektakularny krzew, zdobiony barwnymi kwiatami, cieszy się ogromną popularnością nie tylko w przydomowych ogrodach czy na tarasach, ale coraz chętniej jest uprawiany także we wnętrzach mieszkań.

Służby sanitarne biją na alarm – oleander to jedna z najbardziej jadowitych roślin ozdobnych na polskim rynku. Każdy element tego krzewu jest wysoce toksyczny: liście, okazałe kwiaty, łodygi, a nawet woda z wazonu, w którym stały ścięte pędy. Zjedzenie najmniejszego fragmentu może wywołać drastyczne objawy zatrucia, obejmujące wymioty, ostrą biegunkę, silne zawroty głowy oraz niebezpieczne zaburzenia akcji serca. Nawet sam sok rośliny w kontakcie ze skórą prowadzi do silnych podrażnień i nagłych reakcji alergicznych.

Roślina ta stanowi ekstremalne niebezpieczeństwo przede wszystkim dla małych dzieci oraz psów i kotów, które łatwo mogą zainteresować się intensywnymi kolorami kwiatów. Eksperci kategorycznie odradzają ustawianie oleandrów w miejscach dostępnych dla maluchów i zwierząt, a najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowita rezygnacja z ich uprawy w domach, gdzie przebywają. Choć krzew ten jest niezaprzeczalnie piękny, to w takich sytuacjach absolutnym priorytetem zawsze powinno być bezpieczeństwo, a nie walory estetyczne.