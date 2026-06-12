Nowa miłość po wielkiej stracie? Żona Jakubiaka nie owija w bawełnę

Wdowa po Tomaszu Jakubiaku odsłoniła kulisy swojej żałoby. Padły ważne słowa

Śmierć Tomasza Jakubiaka była ogromnym ciosem dla jego rodziny, przyjaciół i fanów. Znany kucharz przez długi czas walczył z ciężką chorobą, a jego zmagania śledziła cała Polska. Gdy odszedł, pozostawił pogrążoną w żałobie żonę Anastazję oraz małego synka. Od tamtej pory wdowa po popularnym kucharzu regularnie dzieli się z obserwatorami refleksjami na temat życia po stracie. Nie ukrywa, że droga do odzyskania równowagi była niezwykle trudna. Tym razem postanowiła poruszyć temat, który dla wielu osób wciąż jest tabu.

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Na swoim instagramowym profilu Anastazja opublikowała krótkie nagranie, które błyskawicznie wywołało lawinę komentarzy. Ubrana w błękitną suknię mówiła o tym, czy istnieje odpowiedni moment na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby.

Jak wyjaśniła, inspiracją do nagrania było pytanie jednej z obserwatorek, która zastanawiała się, czy po kilku latach od śmierci partnera można bez wyrzutów sumienia znów się zakochać.

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Zdaniem Anastazji nie istnieje uniwersalna odpowiedź. Każdy człowiek przeżywa stratę inaczej, dlatego nie ma kalendarza ani zasad określających, kiedy wolno ponownie otworzyć serce. Wdowa podkreśliła, że kluczowa jest przede wszystkim wewnętrzna gotowość. Według niej nowa relacja nie oznacza wymazania wspomnień ani zapomnienia o osobie, która odeszła. To raczej znak, że człowiek znajduje w sobie siłę, by iść dalej i dać sobie szansę na szczęście.

W emocjonalnym nagraniu zwróciła uwagę, że rozpoczęcie nowego etapu życia wymaga ogromnej odwagi. Trzeba na nowo zaufać drugiej osobie, dopuścić do siebie emocje i zaakceptować fakt, że życie po stracie może wyglądać inaczej niż wcześniej.

Kiedy wdowa_wiec może wejść w nowy związek? Kiedy wypada się zakochać i jest odpowiedni czas, by na nowo stworzyć relację?….. rozprawiam się z nadal w nas żywymi przekonaniami - czytamy w najnowszym wpisie Anastazji.

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