Ida Nowakowska jako jurorka Tańca z gwiazdami? Zdecydowane słowa Edwarda Miszczaka

Wielki powrót Idy Nowakowskiej na ekrany telewizorów staje się faktem. W nadchodzącej ramówce stacji Polsat zobaczymy ją w podwójnej roli – poprowadzi muzyczny quiz „Hitster” oraz wystąpi jako jedna z uczestniczek w formacie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Do pełni szczęścia brakuje jej tylko zasiadania w jury. Dziennikarze zapytali prezenterkę, czy odnalazłaby się w roli oceniającej w „Tańcu z gwiazdami”. W odpowiedzi gwiazda bez skrępowania zaznaczyła, że posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by profesjonalnie oceniać taneczne zmagania uczestników na parkiecie.

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Wiesz co, nie lubię tak o sobie sama mówić, ale myślę, że akurat kompetencje to rzeczywiście mam! Różne rzeczy mogą sobie powiedzieć, ale na tańcu akurat się bardzo dobrze znam, bo jestem profesjonalną tancerką. Tańczę od piątego roku życia i skończyłam wszystkie szkoły, które można, zagrałam we wszystkich topowych spektaklach tanecznych - powiedziała w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Czy Ida Nowakowska trafi do Tańca z gwiazdami?

Kariera w programie „Taniec z gwiazdami” od dłuższego czasu pozostaje jednym z największych zawodowych pragnień tancerki. Według Idy Nowakowskiej to właśnie nasza krajowa wersja formatu wybija się na tle innych edycji i należy do ścisłej światowej czołówki produkcji telewizyjnych.

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Każdy program, który jest związany z tańcem, ze sceną, to jest coś, co uwielbiam. I każdy, który jest realizowany na najwyższym poziomie. Ja tylko takie programy chcę robić, zawsze robiłam i będę robić. I "Taniec z gwiazdami" oczywiście jest jednym z nich. Jest fantastyczny, jest realizowany niezwykle! Jak sobie porównamy też różne inne realizacje z innych krajów, ten program u nas w Polsce jest naprawdę fantastyczny, więc gratuluję wszystkim, którzy go tworzą, bo to jest bardzo dużo pracy - podkreśliła.

Dyrektor programowy ma na ten temat inne zdanie.

Edward Miszczak odrzuca Idę Nowakowską z Tańca z gwiazdami

Niewykluczone, że w kolejnych sezonach Ida Nowakowska zasili grono sędziowskie „Tańca z gwiazdami”, jednak na ten moment to nierealne scenariusze. Edward Miszczak w wywiadzie dla „Super Expressu” potwierdził, że trwają intensywne prace nad znalezieniem nowej osoby na miejsce Ewy Kasprzyk. Włodarze stacji, obok Julii Wieniawy, biorą pod lupę jeszcze dwie inne znane osobistości polskiego show-biznesu.

Mamy na razie trzy oferty i dyskutujemy cały czas. Mamy jeszcze miesiąc. Myślę, że to ostatnie dwa tygodnie.

W tym gronie na pewno nie znajdziemy nazwiska Idy Nowakowskiej. Podczas rozmowy o nowej gwieździe stacji, dyrektor programowy Polsatu jasno zakomunikował, że prezenterka ma już wypełniony grafik na nadchodzące miesiące. Jego zdaniem nadmiar obowiązków na ekranie nie służy nikomu, a umiar jest bardzo potrzebny, nawet w świecie wielkiej telewizji.