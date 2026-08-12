Ida Nowakowska pochwaliła się wykształceniem. "Britney Spears jej nie ukończyła"

Ida Nowakowska wznawia karierę w rodzimej telewizji po dwuletniej przerwie od pracy w TVP. Tym razem związała się ze stacją Polsat, gdzie Edward Miszczak powierzył jej rolę uczestniczki w znanym programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” oraz stanowisko prowadzącej nowość – jesienny format „Hitster”. Mimo nieobecności na małym ekranie w Polsce, w wywiadzie dla serwisu Eska.pl prezenterka zapewniła, że była niezwykle aktywna zawodowo, angażując się w rozmaite przedsięwzięcia poza granicami kraju.

Ida Nowakowska wraca do telewizji. Prezenterka opowiedziała o życiu po TVP

To jest takie śmieszne u nas, bo wydaje mi się, że jak znikasz z telewizji, to tak jakbyś niczego nie robiła, nie robił. Dużo osób mnie pyta: "Wracasz do pracy?", a ja miałam tak zapracowane dwa lata, że ledwo co żyłam! (śmiech) Tylko wiesz, pracowałam gdzieś indziej, przyjmowałam zagraniczne projekty - mówiła w wywiadzie dla ESKA.pl.

Ida Nowakowska i program „Hitster”

Zarówno „Hitster”, jak i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to audycje o charakterze muzycznym, w których istotną rolę odgrywają wspomnienia. Z kolei sama tancerka ma bogatą przeszłość, do której może wracać. W dzieciństwie zdobywała wykształcenie w prestiżowej placówce, znanej z kształcenia wielu sław branży rozrywkowej. Okazuje się, że Ida Nowakowska szkoliła się w tym samym nowojorskim ośrodku, z którego wywodzą się takie artystki jak Alicia Keys i Britney Spears. W trakcie rozmowy z dziennikarzem Eski, nowa twarz Polsatu z dumą podkreśliła, że w odróżnieniu od autorki hitu „Toxic”, to jej udało się sfinalizować edukację dyplomem.

Gdzie uczyła się Ida Nowakowska?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Ida Nowakowska to absolwentka Professional Performing Arts School – instytucji, z którą związane były wielkie zagraniczne gwiazdy. Swoje umiejętności rozwijała tam również Britney Spears, zanim w 1998 roku podbiła listy przebojów debiutanckim utworem „...Baby One More Time”.

Tak, rzeczywiście. Powiem jeszcze, że Britney Spears w ogóle nie skończyła tej szkoły, ale była w tej szkole. Skończyła ją Alicia Keys, więc też nazwisko, które jest bardzo znane i świetna wokalistka. Często do nas wracała do szkoły. Ja wtedy byłam w podstawówce, bo to jest bardzo znana szkoła w Nowym Jorku. Publiczna szkoła, do której trzeba się dostać – jest około 200 osób na jedno miejsce. To długa historia, pewnie nie na ten wywiad, jak to wyszło, że tam właśnie startowałam, poszłam na casting i że się dostałam, bo to wszystko Pan Bóg tak naprawdę zaplanował, ja zupełnie nie miałam takich planów. Miałam być wtedy w Polsce, grać w innym spektaklu... Kiedyś opowiem.

Ida Nowakowska studiowała na UCLA

W kolejnych latach swojej edukacyjnej ścieżki prezenterka zdecydowała się na naukę w jednym z najbardziej renomowanych ośrodków akademickich w USA.

Natomiast rzeczywiście niesamowita szkoła! Potem ze względu na inny projekt wróciłam do Polski i potem studia UCLA – University of California, Los Angeles. To jest najlepszy wydział, bo to jest School of Theater, Film and Television – najlepszy wydział, jeśli chodzi o aktorstwo. Moje największe marzenie to było! Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że się chwalę, ale jednocześnie to jest coś, z czego jestem bardzo dumna, bo to wymagało bardzo dużo pracy i poświęcenia. I wierzę, że bardzo dużo mi to dało. UCLA było nawet uniwersytetem numer jeden na całym świecie przez ostatnich kilka lat. W Stanach są rankingi i wszyscy o tym mówią, u nas w Polsce może tak się nie zna tego rankingu. Tam są Ivy League Schools, a UCLA przegoniła Ivy League, więc coś niesamowitego! I to był wielki zaszczyt pracować z tymi ludźmi na studiach wyższych, bo miałam tam wybitnych profesorów - dodała w wywiadzie dla ESKA.pl.

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