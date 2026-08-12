Zaćmienie Słońca już dzisiaj. Zobacz, co to znaczy dla Twojego znaku zodiaku. W horoskopie zaćmienie odgrywa ogromną rolę

Już 12 sierpnia nad Europą pojawi się pierwsze od 1999 roku całkowite zaćmienie Słońca, które w Polsce będzie widoczne aż w 88% zasłonięcia tarczy.

To wyjątkowe zjawisko astronomiczne przyniesie długotrwałe zmiany, wpływając znacząco na każdy znak zodiaku w sferze osobistej i finansowej.

Sprawdź, co czeka Twój znak zodiaku! Odkryj swój horoskop na zaćmienie Słońca i dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać nadchodzące kosmiczne energie.

Zaćmienie Słońca 2026 - gdzie będzie najlepiej widoczne?

Już w środę, 12 sierpnia odbędzie się wyjątkowe zjawisko. Nad Europą będzie całkowite zaćmienie Słońca. Będzie to pierwsze takie zjawisko od 1999 roku. Jednym z miejsc, gdzie będzie ono najlepiej zauważalne jest Hiszpania, która znajdzie się w pasie całkowitego zaćmienia. W Polsce maksymalne zasłonięcie tarczy Słońca będzie wynosiło 88 proc. Maksymalna faza będzie zauważalna w pasie Olsztyn-Łódź-Opole. W Warszawie zaćmienie może wynieść nawet 81 proc. i nastąpi około godziny 19:14. Stopień zakrycia Słońca podczas zjawiska będzie się różnił w zależności od miasta: w Gdańsku wyniesie on około 82,5proc., w Łodzi osiągnie blisko 83,8 proc., w Poznaniu niemal 83,9 proc., a we Wrocławiu około 84,8 proc.. Natomiast w Krakowie zasłonięcie tarczy słonecznej będzie zauważalnie mniejsze, oscylując wokół 64,3 proc. Możliwość obserwacji zaćmienia w naszym kraju zakończy naturalny zachód Słońca.

Horoskop na zaćmienie Słońca. Co czeka Twój znak zodiaku?

Nadchodzące zaćmienie Słońca będzie miało duży wpływ na nasze życie. Wszystkie dwanaście znaków zodiaku czeka wyjątkowy dzień, a jego konsekwencje będą odczuwalne jeszcze długo po samym zaćmieniu. Sprawdź swój horoskop na zaćmienie Słońca.

Horoskop na zaćmienie Słońca - BARAN

Zodiakalne Barany poczują gigantyczny przypływ pewności siebie. Uważaj, by nie przerodziła się ona w arogancję. Tego dnia unikaj konfliktów, wystarczy chwila, a powiesz zdecydowanie za dużo.

Horoskop na zaćmienie Słońca - BYK

Dla Byka zaćmienie Słońca będzie okazją do spotkań towarzyskich. W tym czasie poczujesz napływ energii i chęć poznawania nowych ludzi, Kto wie, może już wkrótce poznasz przyjaciela na całe życie?

Horoskop na zaćmienie Słońca - BLIŹNIĘTA

Osoby spod znaków Bliźniąt może zgubić ich chęć pokazania swojej wyższości. W oczach innych mogą wyglądać na próżne i za wszelką cenę chcące poniżyć innych. Uważaj, na to co mówisz.

Horoskop na zaćmienie Słońca - RAK

Dla zodiakalnego Raka zaćmienie Słońca może być czasem pomnażania gotówki. Tego dnia gwiazdy będą Ci sprzyjać i pomogą podjąć ważne decyzję związane z inwestycjami. Nie bój się ryzykować. To ryzyko może się opłacić.

Horoskop na zaćmienie Słońca - LEW

Lew będzie chciał ciągnąć kilka srok za ogon co może mieć zgubne konsekwencje. Lepiej skoncentruj się ja jednej rzeczy i doprowadź ją do końca. W innym przypadku czeka Cię porażka na wszystkich frontach.

Horoskop na zaćmienie Słońca - PANNA

Dla zodiakalnych Panien to będzie wyjątkowo pracowity okres. Rzucą się w wir obowiązków i nie będą chciała pomocy. Warto jednak jej nie odmawiać, w innym przypadku w listopadzie 2026 poczujesz przytłoczenie i zmęczenie.

Horoskop na zaćmienie Słońca - WAGA

Osoby urodzone w znaku Wagi będą próbowały za wszelką ceną zwrócić na siebie uwagę. Mogą się popisywać oraz udawać kogoś, kim nie są. Uważaj, kłamstwo zawsze ma krótkie nogi. Waga będzie próbowała pozostać w centrum uwagi. To jednak nie każdemu się spodoba. Powinna uważać, przed kim się popisuje, ponieważ szef może nie zrozumieć jej intencji. Lepiej czasami schować dumę do kieszeni i siedzieć cicho.

Horoskop na zaćmienie Słońca - SKORPION

Dla Skorpiona zaćmienie Słońca będzie swego rodzaju oczyszczeniem i datą graniczą. W tym czasie zodiakalne Skorpiony rozliczą się ze swoją przyszłością i będą gotowe na nadchodzący 2027 rok.

Horoskop na zaćmienie Słońca - STRZELEC

Strzelec rzuci się w wir zakupów, wszędzie będzie widział okazje, z których trzeba skorzystać. Niestety, taka rozrzutność skutkować będzie nieprzemyślanymi zakupami i koniecznością zaciskania pasa w przyszłym tygodniu.

Horoskop na zaćmienie Słońca - KOZIOROŻEC

Zodiakalne Koziorożce poczują w sobie krew ryzykanta. Zapragną bawić się w hazard. Muszą jednak uważać, bo choć gwiazdy będą im sprzyjać to nie pochwalą brawury i dobra karta może się odwrócić.

Horoskop na zaćmienie Słońca - WODNIK

Zaćmienie Słońca dla Wodnika oznacza podjęcie trudnej decyzji. Będzie on wybierał pomiędzy uczciwością i lojalnością. Bez względu na jego decyzję w przyszłym tygodniu wszystko powoli zacznie się układać.

Horoskop na zaćmienie Słońca - RYBY

Ryby podczas zaćmienia Słońca poczują potrzebę szaleństwa. Nie będą dbały o finanse, w kilka dni mogą wydać wszystkie swoje oszczędności. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem ktoś doceni gest zodiakalnych Ryb.

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