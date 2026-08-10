Ida Nowakowska wraca do telewizji. Prezenterka opowiedziała o życiu po TVP

Nowakowska wraca do telewizji

Ida Nowakowska zadebiutuje jako gwiazda w jesiennej ramówce Polsatu. Widzowie zobaczą prezenterkę w nowym programie „Hitster”, a także w roli uczestniczki w hitowym formacie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Ja z wykształcenia wyższego jestem aktorką. Miałam okazję tam się tak wyżyć! Zrobić rzeczy, o których naprawdę myślę, że aktorzy nawet nie marzą. 10 wcięleń, 10 postaci, które są tak ekstremalnie różne, inne! I do tego oczywiście bardzo wysoko postawiona poprzeczka wokalna, bo to jest edycja samych wokalistów, dosłownie nauczycieli wokalu - zachwycała się w rozmowie z Eską.

Kariera Idy Nowakowskiej obejmowała współpracę z kilkoma stacjami. Po początkach w TVN to właśnie w TVP, z którą była związana w latach 2019-2024, zyskała największą popularność. Na antenie publicznego nadawcy prowadziła takie programy jak „You Can Dance. Nowa generacja”, „The Voice Kids” czy „Pytanie na śniadanie”, a także duże wydarzenia plenerowe. Podczas rozmowy z Eską Nowakowska przyznała, że choć po odejściu z TVP zniknęła z polskich ekranów, na brak zajęć nie mogła narzekać. Jej grafik był wypełniony po brzegi.

Ida Nowakowska o pracy po odejściu z TVP

W wywiadzie dla serwisu ESKA.pl Ida Nowakowska opowiedziała o swoich działaniach po zakończeniu współpracy z polskimi telewizjami. Okazało się, że prezenterka skupiła się na angażujących projektach poza granicami kraju.

Pracowałam w innych krajach, wiesz? Telewizyjnie robiłam duży projekt telewizyjny – kolejną edycję programu, który jest w wielu krajach transmitowany, w mniej więcej siedmiu. Jest bardzo popularny. Pewnie wiesz, w jury siedzi Placido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli i jego rodzina jest częścią tego programu również, więc naprawdę gwiazdy z najwyższej półki!

Z rozbawieniem odniosła się do powszechnego przekonania, że zniknięcie z telewizji jest równoznaczne z zaprzestaniem aktywności zawodowej.

To jest takie śmieszne u nas, bo wydaje mi się, że jak znikasz z telewizji, to tak jakbyś niczego nie robiła, nie robił. Dużo osób mnie pyta: "Wracasz do pracy?", a ja miałam tak zapracowane dwa lata, że ledwo co żyłam! (śmiech) Tylko wiesz, pracowałam gdzieś indziej, przyjmowałam zagraniczne projekty. W Los Angeles tak jak mówiłam cały czas kontynuuję te rzeczy, o których mam nadzieję, że będę mogła niebawem powiedzieć. Też w Czechach robiłam przepiękny choreograficzny projekt, gdzie robiłam i choreografię, i tańczyłam z gwiazdami i z Paryża, i z Warszawy, z teatrów wielkich, z Opery Narodowej naszej tutaj. Więc muszę powiedzieć, że było to takie bardzo dla mnie takie artystyczne, wiesz?

Gwiazda przyznała, że podejmowane przez nią wyzwania artystyczne pozwoliły jej na rozwój i połączenie pasji do muzyki i tańca.

Wszystko, co robię, uważam, że jest bardzo artystyczne i staram się zawsze przeplatać moje doświadczenie z teatru, z telewizji. Lubię, jak się dużo dzieje. Ale te lata były takie troszkę inne rzeczywiście przez to, że nie prowadziłam tak wiele programów, jak już to właśnie za granicą. I to też mi się wydaje, że było bardzo dobre. Pan Bóg wie, co robi, bo tak na nowo się rozenergetyzowałam, kontynuowałam rzeczy, których nie miałam wcześniej okazji kontynuować, właśnie jeśli chodzi o aktorstwo i o wokal. Więc dużo nowości jesienią nie tylko w Polsacie, ale też u Idy, o tak mogę powiedzieć!

Ida Nowakowska wraca do telewizji! Dlaczego nie była na ślubie Brzozowskiego?