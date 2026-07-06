Ida Nowakowska wraca do telewizji! Dostała program w Polsacie

Z dnia na dzień zniknęła z telewizji

Do 2023 roku Ida Nowakowska była jedną z głównych gwiazd Telewizji Polskiej. Po tym jak nagle zniknęła z "Pytania na śniadanie", wraz z rodziną wyprowadziła się z Polski na stałe. Swych sił próbowała w Stanach Zjednoczonych.

Szczerze mówiąc, ja jestem zawsze w rozjazdach. Tyle ile mogłam, to tak naprawdę byłam. To prawda, że moje życie się teraz tak podzieliło bardziej na Amerykę. Dużo czasu teraz będę spędzać w Los Angeles, w Waszyngtonie, również i w Paryżu, bo tam właśnie mam projekty, więc będę je realizować

- mówiła Ida w rozmowie z Plejadą.

Teraz postanowiła wrócić do kraju i ponownie będzie błyszczeć na ekranach telewizorów.

Dostała własny program w Polsacie

W lutym po raz pierwszy pojawiła się informacja, że Ida dołącza do popularnego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". I choć wszystkim wydawało się, że to jednorazowe zaproszenie, to nic bardziej mylnego. Stacja postanowiła zrobić z niej gwiazdę, tak samo jak wcześniej robiła to konkurencyjna stacja.

"Super Express" odkrył, że artystka otrzymała swój własny program rozrywkowy, który już po wakacjach zadebiutuje na antenie Polsatu.

Obecnie kręcone są odcinki programu, który poprowadzi Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski. Program ma nosić tytuł "Hitster" i będzie to format muzyczno-taneczny oparty na popularnej grze imprezowej. Będzie to gra na skojarzenia

- zdradza nam osoba, która była na planie. W każdym odcinku tego formatu będą pojawiały się inne gwiazdy. Jak udało nam się ustalić, w jednym z odcinków zobaczymy Olgę Frycz, Alberta Kosińskiego, Libera oraz Mezo.

Poza tym formatem stacja zatrudniła Nowakowską do prowadzenia gali Miss Supranational, która odbędzie się 31 lipca na żywo w Polsacie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wakacje z telefonem. Dzieci Ewy Farnej wpatrzone w ekran smartfona. Pogoda im nie sprzyjała

40

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie