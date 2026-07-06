Fani "Rancza" bali się najgorszego. Nowe zdjęcia Michałowej rozwiały wszelkie wątpliwości

Prace nad finałową odsłoną "Rancza" nabierają tempa. Choć od emisji ostatniego odcinka minęło już 10 lat, serial niezmiennie ma wierne, ogromne grono fanów. Wszyscy śledzą najdrobniejsze szczegóły z planu serialu.

Aktorzy nie wytrzymują i "chlapią"

Aktorzy coraz częściej uchylają rąbka tajemnicy i pokazują na Instagramie kulisy pracy na planie "Rancza". A fani analizują każdą fotkę i zastanawiają się, jak potoczą się dalsze losy bohaterów. Szczególne emocje budzi postać Kusego, którego grał nieodżałowany Paweł Królikowski. Aktor zmarł 6. lat temu. Jak informował "Super Express", twórcy nie zamierzają ani uśmiercać bohatera, ani sięgać po sztuczną inteligencję, aby go "zastąpiła".

Spore niepokoje wywołała także nieobecność Marty Lipińskiej podczas pierwszego wspólnego czytania scenariusza kontynuacji "Rancza". Fani pytali o przyszłość Michałowej i martwili się, czy aby uwielbiana bohaterka pojawi się w finałowym sezonie serii. Reżyser szybko uspokoił widzów, tłumacząc, że aktorka nie zniknęła z obsady, a jedynie "tego dnia była dla nas niedostępna".

Nie przegap: Tak wygląda OBECNIE rodzina Solejuków z "Rancza". Synowie wyrośli na prawdziwych przystojniaków!

"Wielu wierzy, że ona istnieje naprawdę"

Teraz wszelkie spekulacje zostały definitywnie ucięte. Marta Lipińska pojawiła się na planie "Rancza", a dowodem są najnowsze zdjęcia opublikowane przez Bartka Kasprzykowskiego na jego profilu na Instagramie. Gwiazdor zamieścił 3 wspólne selfie z serialową Michałową- zobacz TO w naszej galerii zdjęć.

Pani Marta stworzyła w naszych głowach panią Michałową tak dobrze, że wielu wierzy, że ona istnieje naprawdę… Wspaniale napisana postać, ale bez osobowości nadanej przez panią Martę nie byłoby jej. Po prostu. Kultowa postać. Znacie kogoś takiego, jak ona?

Jak ma imię Michałowa?

Fani dosłownie oszaleli ze szczęścia i dali temu wyraz w komentarzach pod postem Kasprzykowskiego.

Kultowe "Michaloooowoooo", które słychać i jej taka rola wiedzieć, cudowna postać i cudowna Pani Marta, ukłony Może dowiemy się w końcu jak ma na imię Michałowa? Nie ma w Ranczo źle napisanej postaci ani źle dobranego aktora. Wszyscy jesteście fantastyczni. Pani Marta jest niesamowita i do tego, ma absolutnie piękny głos

Zobacz też: Andrzej Grabowski wyznał, że jest uzależniony! Tak szczery "Kiepski" jeszcze nie był

36

Ranczo. Metamorfoza Artura Barcisia do roli Czerepacha