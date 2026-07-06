Goście nie mogli oderwać od niej wzroku! Żona Rafała Mroczka zachwyciła

Fuksjowa kreacja i wielkie wow! Żona Rafała Mroczka zrobiła furorę na weselu

Choć Rafał Mroczek na co dzień bardzo chroni swoją prywatność i rzadko pokazuje wspólne chwile z żoną, tym razem zrobił wyjątek. Okazja była niezwykle ważna - ślub starszej siostry Magdaleny. Małżonkowie bawili się na weselu w gronie najbliższych, a fotografie z uroczystości od razu wywołały poruszenie wśród fanów. To właśnie podczas takich rodzinnych wydarzeń para najchętniej dzieli się kadrami ze swojego życia. I trzeba przyznać, że tym razem było na co popatrzeć.

Zobacz też: Franka z "M jak miłość" uśmierciła się sama. "Nikt mnie nie wywalił" - zdradziła Dominika Kachlik tuż po emisji dramatycznego odcinka

Rafał Mroczek pokazał młodszą żonę! Wszyscy patrzyli tylko na nią

Największą uwagę przyciągnęła Magdalena Mroczek, która podczas uroczystości pełniła rolę świadkowej. Żona aktora postawiła na długą suknię w intensywnym odcieniu fuksji. Kreacja z głębokim dekoltem pięknie podkreślała jej sylwetkę i sprawiła, że trudno było oderwać od niej wzrok.

Rafał postawił natomiast na ponadczasową elegancję. Gwiazdor serialu "M jak miłość" pojawił się w klasycznym czarnym garniturze, białej koszuli i eleganckich dodatkach. Razem z żoną stworzyli niezwykle stylowy duet, który śmiało mógł rywalizować o miano najlepiej ubranej pary wesela.

Zobacz też: W szczególnym warszawskim kościele odbyła się msza w intencji żony Rafała Mroczka. Ksiądz niczego nie ukrywał!

Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych nie brakowało uśmiechów i rodzinnej atmosfery. Aktor pokazał wspólne fotografie z ukochaną oraz nowożeńcami, dokumentując wyjątkowy dzień swoich bliskich.

Sama uroczystość odbyła się w eleganckim, nowoczesnym obiekcie otoczonym zielenią. Goście mogli korzystać z przestronnego ogrodu, który stał się idealnym miejscem do wykonywania pamiątkowych fotografii. To właśnie tam powstały kadry, które szybko zaczęły krążyć po internecie.

Choć tego dnia najważniejsi byli państwo młodzi, internauci nie kryli zachwytu nad Magdaleną. Wielu zwróciło uwagę na jej urodę, elegancję i efektowną stylizację, która doskonale wpisała się w charakter uroczystości.

Zobacz też: Wygrała z Mroczkiem Kryształową Kulę. Teraz procesuje się z Wawrzyniakiem o ponad 200 tys. zł!

Zobacz naszą galerię: Goście nie mogli oderwać od niej wzroku! Żona Rafała Mroczka zachwyciła

25

Sonda Kto jest lepszym tatą - Marcin Mroczek czy jego Piotrek z "M jak miłość" Marcin Mroczek - ma żonę modelkę i częściej musi sobie radzić sam Piotrek Zduński - ma aż 4-kę dzieci! Obaj są tak samo super!