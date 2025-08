W szczególnym warszawskim kościele odbyła się msza w intencji żony Rafała Mroczka. Ksiądz niczego nie ukrywał!

Rafał Mroczek ma za sobą intensywny weekend. Stanął on pod znakiem 30. urodzin jego małżonki. Z tej okazji odbyła się huczna impreza. Jednak Magdalena Mroczek i jej mąż to para nie tylko do tańca, lecz także do różańca. Dzień po urodzinowym przyjęciu w szczególnym warszawskim kościele odbyła się msza w intencji żony gwiazdora "M jak miłość". Ksiądz wszystko powiedział prosto z ambony.