Rafał Mroczek to jeden z najbardziej religijnych polskich celebrytów. Aktor znany z roli Pawła Zduńskiego w "M jak miłość" nie wstydzi się swojej wiary. W tym roku kolejny raz wybrał się na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. To, co dzieje się na trasie, relacjonuje na Instagramie. Zaopatrzony w kartę pielgrzyma, kubek termiczny i scyzoryk Rafał Mroczek dzielnie pokonuje kolejne kilometry. Gwiazdor "M jak miłość" pełnił nawet funkcję "porządkowego" i wizytował u ludzi, którzy chcieli nakarmić pielgrzymów. Widać, że atmosfera na trasie na Jasną Górę jest znakomita. Teraz aktor wrzucił kolejną serię fotek. Nie ma lekko, ale wiara napędza pielgrzymów. - Pielgrzymkowa ekipa :) #wdrodze #napielgrzymce #team - tak podpisał zdjęcia Rafał Mroczek.

Marcin Mroczek też poszedł na pielgrzymkę do Częstochowy

Na pielgrzymkę do Częstochowy wybrał się też Marcin Mroczek, czyli brat Rafała. On jest już prawdziwym pielgrzymkowym rutyniarzem. Pierwszy raz na pieszą wędrówkę na Jasną Górę wybrał się w 2015 roku. Mimo doświadczenia nawet jemu trudy drogi czasem dają się we znaki. W zeszłym roku Marcin Mroczek zmagać musiał się z odciskami. Nie zniechęciło go to to dalszej drogi. - W drodze... Wszyscy idziemy w jednym kierunku, choć każdy ma swoją drogę... Niektórzy idą od początku do końca (tych podziwiam najbardziej). Niektórzy tylko na chwilę (tak jak ja), ale pięknie jest w tym uczestniczyć i doświadczyć tego - podkreślił w jednym ze wpisów na Instagramie. Gwiazdor "M jak miłość" musiał jednak przerwać pielgrzymkę, ale nie z powodu dyskomfortu. Po prostu pojechał na urodziny swojego synka. - Zdobywaj świat, synku, zawsze z uśmiechem i radością. Nie przejmuj się zbytnio porażkami i oceną innych. Dla mnie zawsze będziesz najlepszy, a ja będę starał się cię wspierać we wszystkim i służyć radą. Dajesz nam ogrom frajdy z bycia rodzicami. Dziękujemy za te 6 lat radości - wzruszająco napisał w mediach społecznościowych.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pielgrzymki z udziałem Rafała Mroczka

