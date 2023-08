Zobaczyliśmy, jak wygląda mama Małgorzaty Sochy i aż odjęło nam mowę. Co za piękność! To po niej aktorka odziedziczyła urodę

Marcin Mroczek ledwo co ruszył w pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, a już narzeka na odciski. Ile kilometrów planuje przejść?

To kolejna pielgrzymka, w której aktor z "M jak miłość" bierze udział. Pierwszy raz zdecydował się na taki krok w 2015 roku i najwyraźniej taka forma modlitwy przypadła mu do gustu. W tym roku, już pierwszego dnia pokonał ponad 30 km, a na jego stopach zaczęły pojawiać się odciski. Nie zabiło to jednak jego entuzjazmu i chęci do dalszego maszerowania.

"W drodze... Wszyscy idziemy w jednym kierunku, choć każdy ma swoją drogę... Niektórzy idą od początku do końca (tych podziwiam najbardziej). Niektórzy tylko na chwilę (tak jak ja), ale pięknie jest w tym uczestniczyć i doświadczyć tego" - napisał na Instagramie.

Wśród osób, które mu kibicowały, znalazł się jego brat bliźniak, Rafał (41 l.): "Powodzenia bracie, pozdrów całą niebieską ekipę" - czytamy w komentarzu. Nie wiadomo z jaką intencją gwiazdor podróżował w tym roku. Kilka lat temu, kiedy jego żona była w ciąży, modlił się o to, by dziecko było zdrowe. Innym razem o drugą pociechę. Prośby zostały wysłuchane... Jak będzie tym razem? Czas pokaże.

Gwiazdor M jak miłość pokazał tajemne miejsce z dzieciństwa. To tu Marcin Mroczek spędzał wakacje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.