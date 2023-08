Mamy zdjęcia

Marcin Mroczek przerwał pielgrzymkę po jednym dniu. Musiał pędzić do synka! Znamy szczegóły

13:30

Marcin Mroczek (41 l.) to tata na medal. Aktor jest głęboko wierzący i wybrał się na pielgrzymkę na Jasną Górę, ale... przerwał ją już po jednym dniu. Wszystko po to, by wrócić do Warszawy na 6. urodziny synka. Był dmuchany zamek, mnóstwo prezentów, tort i szampan dla dzieci. Zobaczcie, jak wyglądała imprezka słodkiego synka Marcina Mroczka.