Tak wygląda OBECNIE rodzina Solejuków z "Rancza". Synowie wyrośli na prawdziwych przystojniaków!

"Ranczo" to serialowy fenomen

"Ranczo" to bezdyskusyjny fenomen polskiej telewizji. Serial o perypetiach mieszkańców wsi Wilkowyje zyskał status kultowego, łącząc miliony widzów przed ekranami. Kluczem do sukcesu okazał się genialny scenariusz, celna satyra na polską mentalność oraz wybitne role duetu Cezarego Żaka (wójt i pleban) czy Ilony Ostrowskiej.

TVP oficjalnie dało zielone światło dla kontynuacji, a zdjęcia wystartowały w czerwcu 2026 roku. Nowa odsłona, zatytułowana "Zemsta wiedźm", ma liczyć dokładnie 6 odcinków i zadebiutować na ekranach jesienią 2026 roku. Fabularnie akcja przeskoczy o dekadę w przód względem finału 10. sezonu, ukazując Wilkowyje w zupełnie nowej, współczesnej rzeczywistości z dorosłymi już dziećmi dawnych bohaterów.

Na ekran powróci większość kultowej obsady, w tym Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska oraz niezastąpiona ławeczka. Ze względu na śmierć Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, wątki Japycza i Kusego zostaną naturalnie zamknięte. W ich miejsce pojawią się jednak nowe twarze - do ekipy oficjalnie dołączył już Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignacego Japycza.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Rodzina Solejuków w "Ranczu". Co się stało z dziecięcymi aktorami?

Rodzina Solejuków przeszła dosyć dynamiczną przemianę w serialu. Od biednej rodziny, która liczyła każdy grosz, do dosyć bogatej grupy mieszkańców Wilkowyj. Majątku dorobili się dzięki gospodarności Kazi Solejukowej - świat pokochał nie tylko jej pierogi, ale i umiejętności lingwistyczne. Kobieta zrobiła nawet studia filozoficzne. Z mężem doczekała się sporej liczby dzieci:

Mariana Solejuka - Jędrzej Cempura;

Muńka Solejuka - Arkadiusz Sokołowski;

Szymka Solejuka - Maciej Cempura;

Kasi Solejukowej - Anna Stępień;

Zbyśka Solejuka - Karol Sokołowski;

Rysia Solejuka - Radosław Sokołowski;

Jaśka Solejuka - Sebastian Szmigiel/Daniel Zawiska.

Młody Maciej Cempura dostał się na casting dzięki roli starszego brata Jędrzeja. Producenci chcieli, aby bracia byli do siebie podobni. W takiej samej sytuacji znaleźli się bracia Sokołowscy. Produkcja chciała zatrudnić podobne do siebie rodzeństwo właśnie z okolicy.

Ale co się obecnie z nimi dzieje? W aktorstwie pozostał tylko Maciej Sakowicz-Cempura. Chłopak rozwija się również muzycznie. Anna Stępień robi karierę w bankowości, a Daniel Zawiska skończył studia na Akademii Sztuki Wojennej. Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi dziećmi Solejuków.

Sylwester Maciejewski (Solejuk) i Katarzyna Żak (Solejukowa) z powodzeniem rozwijali swoje kariery aktorskie. Oboje też często pojawiali się na conventach związanymi z serialami.

Wiadomo też, że w serialu zobaczymy na pewno rodziców Solejuków, a na planie z dzieci pojawili się bracia Cempura. Nie wiadomo, czy pozostali dostali propozycję powrotu, czy ją odrzucili.

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