Jan Machulski stanął na planie między żoną a młodszą partnerką. Wszyscy patrzyli

Gdy życie stało się scenariuszem

Przełom wieków w polskim show-biznesie przyniósł scenę, jakiej nie wymyśliłby żaden scenarzysta. Plan serialu "Miasteczko" stał się na chwilę sceną dla dramatu, który do tej pory rozgrywał się za zamkniętymi drzwiami. W świetle kamer spotkali się Jan Machulski, jego żona Halina Machulska i młodsza o pół wieku aktorka, Agnieszka Zduńczyk. Dla wtajemniczonych nie było to zwykłe spotkanie trójki aktorów. To był moment, w którym prywatne życie legendy kina zderzyło się z zawodową fikcją, a cichy układ towarzyski ujrzał światło dzienne.

Jan Machulski i ciche przyzwolenie na zdradę?

Relacja Jana Machulskiego z Agnieszką Zduńczyk nie była przelotnym romansem. Zaczęło się od relacji mistrz-uczennica, a z czasem przerodziło w coś znacznie głębszego. Młoda aktorka dołączyła do prowadzonego przez niego Teatru Zwierciadło, stając się jego protegowaną. Dla Haliny Machulskiej to nie była nowość. Przez dekady godziła się na niestałość męża. "Janek miał romanse na boku, ale zawsze wracał" – pisała po latach, przyznając, że ich związek ewoluował w partnerstwo pozbawione fizyczności, ale pełne lojalności. Jednak pojawienie się Agnieszki było czymś innym – to nie był już tylko szept w kuluarach, ale stała obecność w jego zawodowym świecie.

Gdy Jan Machulski stanął między dwiema kobietami

I wtedy nadszedł rok 2000 i plan serialu "Miasteczko". To, co do tej pory było tematem domysłów, nagle stało się publicznym spektaklem. Trójka aktorów – mąż, żona i jego partnerka – stanęła razem przed kamerą, odgrywając swoje role, podczas gdy za kulisami toczył się prawdziwy dramat. Jak wspomniano w biografii aktora, "całe środowisko aż huczało od plotek". Ta z pozoru zawodowa sytuacja była w rzeczywistości odważną, a dla niektórych bolesną manifestacją podwójnego życia, które prowadził Machulski. Granice między tym, co prywatne, a tym, co publiczne, zatarły się bezpowrotnie.

Jan Machulski i sztuka, która naśladowała życie

Spotkanie na planie "Miasteczka" okazało się jednak nie końcem, a zaledwie preludium. Niedługo potem Jan Machulski powierzył Agnieszce Zduńczyk główną rolę w swojej ostatniej sztuce "Niebezpieczne zabawy". Temat? Oczywiście miłosny trójkąt. Przez lata podróżowali z tym spektaklem po świecie, stając się "nierozłączni artystycznie i prywatnie". To, co zaczęło się jako niezręczna konfrontacja w telewizyjnym serialu, zostało przez aktora przetworzone w sztukę. Prywatny dramat stał się jego publicznym dziełem, a on sam, niczym Kwinto z "Vabanku", do końca reżyserował swoje skomplikowane życie, zacierając granice między sceną a rzeczywistością.

24