Łucja Prus zaplanowała własne pożegnanie. Zamiast łez było coś niezwykłego

Jak odchodziła Łucja Prus?

Artystka, która przez całe życie unikała wielkiego splendoru i medialnego hałasu, także w swoich ostatnich chwilach pozostała wierna własnym zasadom. Łucja Prus, której subtelny głos potrafił poruszyć najtwardsze serca, odeszła cicho 3 lipca 2002 roku, przegrywając walkę z rakiem piersi. Miała zaledwie 59 lat. Jednak jej pożegnanie z bliskimi nie miało w sobie nic z typowej, pogrążonej w smutku ceremonii. Zamiast tego zostawiła po sobie dyspozycję, która była jak ostatnia, najpiękniejsza piosenka – pełna życia i zaskakującej prostoty.

Żadnego "mazgajstwa" na pogrzebie Łucji Prus

Decyzja artystki o nietypowym pożegnaniu była głęboko zakorzeniona w jej podejściu do życia. Prus nigdy nie była gwiazdą w potocznym tego słowa znaczeniu. Nie zabiegała o poklask, nie epatowała emocjami na pokaz. Ceniła prawdę, szczerość i naturalność, zarówno na scenie, jak i poza nią. Tego samego oczekiwała w momencie swojego odejścia. Jak wspominała jej córka, wokalistka nie chciała tradycyjnej żałoby. Jej ostatnie życzenie było jasne: "Nie chciała żałoby, łez i mazgajstwa". Chodziło o to, by zamiast opłakiwać jej śmierć, celebrować życie, które przeżyła – pełne muzyki, miłości i ciszy, którą tak bardzo ceniła.

Najpiękniejszy utwór na pożegnanie Łucji Prus

Zamiast żałobnych marszów i ponurej atmosfery, bliscy spełnili jej wolę w stu procentach. Moment pożegnania stał się sceną wyjętą jakby z jednego z jej lirycznych utworów. Z głośników popłynęły dźwięki piosenki "What a Wonderful World" Louisa Armstronga – utworu będącego hymnem na cześć piękna życia. Po symbolicznej ceremonii żałobnicy nie rozeszli się do domów. Zgodnie z życzeniem artystki udali się na pobliską łąkę, gdzie zorganizowano piknik. To niecodzienne spotkanie było najpiękniejszym hołdem dla kobiety, która zawsze szła pod prąd, wybierając autentyczność zamiast konwenansów.

Łucja Prus i jej ostatnia lekcja o życiu

To pożegnanie było czymś więcej niż tylko ostatnią wolą. Stało się poruszającym podsumowaniem całej filozofii życiowej Łucji Prus. Artystka, która śpiewała o tym, że "nic dwa razy się nie zdarza", udowodniła, że każdy moment, nawet ten ostatni, można przeżyć na własnych warunkach. Zamiast pomnika ze łez, wybrała wspomnienie pełne słońca, muzyki i bliskości. W ten sposób jej odejście, podobnie jak jej twórczość, pozostało w pamięci jako coś niezwykłego, subtelnego i nie do podrobienia – cicha manifestacja siły, która nie potrzebowała krzyku, by zostać usłyszaną.

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