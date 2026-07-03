Kiedyś "Plebanię" oglądały miliony. Jak dziś wyglądają aktorzy z kultowego serialu TVP?

Redakcja se.pl
2026-07-03 5:10

Pamiętacie księdza Antoniego i biznesmena, którego bała się cała Polska? Serial "Plebania" przez lata był popołudniowym rytuałem w milionach domów. Zobaczcie, jak dziś, po ponad dwóch dekadach od premiery, wyglądają gwiazdy kultowej produkcji – ich metamorfozy naprawdę zaskakują.

Pamiętacie "Plebanię"? Od premiery minęło już ponad ćwierć wieku

To był jeden z tych seriali, które przez lata gromadziły przed telewizorami miliony Polaków. Pierwszy odcinek "Plebanii" Telewizja Polska wyemitowała 5 października 2000 roku, co oznacza, że od tego momentu minęło już ponad 25 lat. Przez 12 lat emisji widzowie śledzili losy mieszkańców fikcyjnej wsi Tulczyn, a później także Hrubielowa. Produkcja doczekała się aż 1829 odcinków, stając się nieodłącznym elementem popołudniowej ramówki TVP1.

Serial skupiał się na życiu lokalnej społeczności, a jego sercem była parafia kierowana przez proboszcza, księdza Antoniego Wójtowicza. Fabuła poruszała problemy codzienne, dylematy moralne, konflikty rodzinne i społeczne, a wszystko to z perspektywy małej, zżytej ze sobą wspólnoty. Widzowie z zapartym tchem śledzili nie tylko losy duchownych, ale także perypetie ich parafian, które często odzwierciedlały realia życia w Polsce na początku XXI wieku.

Obsada serialu Plebania po latach. Tych aktorów na pewno byście już nie poznali!

Polecany artykuł:

Prawie 30 lat od premiery „Złotopolskich”. Jak dziś wyglądają aktorzy kultowego…

Niezapomniane twarze Tulczyna i Hrubielowa. Kto grał w kultowym serialu?

Siłą "Plebanii" była jej charakterystyczna i niezwykle barwna obsada, która na stałe zapisała się w pamięci widzów. W centralną postać serialu, księdza Antoniego Wójtowicza, wcielał się Włodzimierz Matuszak. U jego boku stała niezastąpiona gospodyni, Józefina Lasek, grana przez zmarłą w 2020 roku Katarzynę Łaniewską. Jednak to czarny charakter skradł serca publiczności - Janusz Tracz, w którego brawurowo wcielił się Dariusz Kowalski, do dziś uznawany jest za jednego z najbardziej ikonicznych antagonistów w historii polskiej telewizji.

Na ekranie mogliśmy oglądać również wielu innych utalentowanych aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Wśród nich znaleźli się między innymi:

  • Bernadetta Machała-Krzemińska jako Krystyna Cieplak, siostra proboszcza
  • Agnieszka Włodarczyk jako Weronika Potoczny, siostra jednego z wikarych
  • Małgorzata Teodorska, która wcielała się w Irenę Tosiek
  • Dariusz Kowalski jako kultowy czarny charakter, biznesmen Janusz Tracz
  • Maciej Damięcki jako Jan Grzyb, zdominowany przez żonę mąż
Quiz: Połącz aktora z jego rolą w serialu "Plebania"
Pytanie 1 z 13
ks. Antoni Wójtowicz

Jak dziś wyglądają gwiazdy "Plebanii"? Czas odcisnął na nich swoje piętno

Od zakończenia emisji serialu w styczniu 2012 roku minęło już ponad 14 lat. Dla aktorów, którzy przez długi czas byli związani z produkcją, był to okres wielu zmian, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Czas nie stoi w miejscu, co widać również w ich wyglądzie. Niektóre gwiazdy "Plebanii" kontynuują swoje kariery na wielkim i małym ekranie, inne wybrały spokojniejsze życie z dala od blasku fleszy. Jedno jest pewne – wszyscy bardzo się zmienili.

Choć w naszej pamięci na zawsze pozostaną postaciami z Tulczyna, ich dzisiejszy wizerunek może być dla wielu sporym zaskoczeniem. Przekonajcie się sami, jak potoczyły się ich losy i jak upływ czasu wpłynął na ich wygląd. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie niezwykłe metamorfozy aktorów z serialu "Plebania".

Aktor Włodzimierz Matuszak jako ksiądz Antoni na tle krzewów. O metamorfozach gwiazd Plebanii przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 32
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki