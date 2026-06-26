Prawie 30 lat od premiery. Pamiętasz, jak zaczęła się historia Złotopolskich?

Choć pilotowe odcinki wyemitowano w czerwcu 1997 roku, regularna emisja na antenie TVP2 rozpoczęła się 2 stycznia 1998 roku. Oznacza to, że od premiery tej kultowej telenoweli minęło już blisko 30 lat. Serial opowiadał o losach dwóch skłóconych ze sobą gałęzi rodu Złotopolskich, których protoplastami byli bliźniacy - Dionizy Złotopolski i Eleonora Gabriel. Przez 13 lat emisji produkcja przyciągała przed telewizory miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzili perypetie mieszkańców podwarszawskich Złotopolic i ich warszawskiej części rodziny. Serial doczekał się aż 1121 odcinków i na stałe zapisał się w historii polskiej telewizji, stając się jednym z najdłużej emitowanych seriali w kraju.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Na czele wiejskiej gałęzi rodu stał Dionizy Złotopolski, w którego wcielał się niezapomniany Henryk Machalica. Jego postać była uosobieniem tradycji i autorytetu. Jego siostrą-bliźniaczką, a zarazem głową warszawskiej części rodziny, była energiczna i skłonna do intryg Eleonora Gabriel, brawurowo zagrana przez Alinę Janowską. W serialu wystąpiła plejada gwiazd, a wiele ról do dziś jest mocno kojarzonych z konkretnymi aktorami. Do najważniejszych postaci należeli między innymi:

Kazimierz Kaczor jako senator Marek Złotopolski, syn Dionizego.

Anna Nehrebecka w roli jego żony, Barbary, której losy poruszyły całą Polskę.

Andrzej Piaseczny jako Kacper Złotopolski, który dzięki roli piosenkarza sam stał się wielką gwiazdą muzyki.

Paweł Wawrzecki jako Wiesław Gabriel, syn Eleonory i komendant posterunku na Dworcu Centralnym.

Ewa Ziętek jako jego żona, Marta Gabriel, prowadząca popularną kawiarnię.

Anna Przybylska w ikonicznej roli policjantki Marylki, w której kochała się połowa męskiej widowni.

w ikonicznej roli policjantki Marylki, w której kochała się połowa męskiej widowni. Piotr Szwedes jako Tomasz Gabriel, prywatny detektyw i obiekt westchnień wielu fanek.

Jerzy Turek jako uwielbiany przez wszystkich listonosz Józef Garliński, przyjaciel domu Złotopolskich.

Jak dziś wyglądają gwiazdy Złotopolskich? Czas był dla nich łaskawy, ale zmiany widać gołym okiem

Od zakończenia emisji serialu "Złotopolscy" w 2010 roku minęło już 16 lat, a od debiutu produkcji niemal trzy dekady. Aktorzy, którzy przez lata wcielali się w ulubionych bohaterów Polaków, poszli swoimi drogami. Niektórzy z nich kontynuowali kariery na wielkim i małym ekranie, inni skupili się na teatrze lub życiu prywatnym. Niestety, część obsady, jak Henryk Machalica, Alina Janowska, Anna Przybylska czy Jerzy Turek, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane kreacje.

Niezależnie od ścieżki kariery, jedno jest pewne - czas odcisnął na nich swoje piętno. Chociaż wielu z nich wciąż zachwyca formą, na ich twarzach widać upływ lat. Jak bardzo zmienili się od czasów gry w kultowej telenoweli? Przygotowaliśmy galerię zdjęć, w której możecie zobaczyć, jak dziś wyglądają Wasi ulubieni bohaterowie. Niektóre metamorfozy mogą Was naprawdę zaskoczyć. Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii.