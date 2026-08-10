Shazza wróciła na scenę. I to w sukience sprzed 31 lat! Nadal pasuje na nią jak ulał

Shazza była królową disco polo. Tak się zmieniła!

Shazza (59 l.), czyli Marlena Magdalena Pańkowska, muzyką interesowała się od dziecka. Miała sześć lat, gdy zaczęła naukę na fortepianie. Później kontynuowała edykację muzyczną. W latach 80. poznała Tomasza Samborskiego, z którym była związana przez dekadę. W 1990 roku dołączyła do jego zespołu, Toy Boys. To partner namówił ją na rozpoczęcie solowej kariery.

Przyjęła pseudonim i jako Shazza podbiła polską scenę muzyczną. Charakterystyczna fryzura, cekiny, odważne kreacje i rytmy, przy których bawił się cały kraj - to były jej znaki rozpoznawcze. Szybko stała się jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej lat 90. Zyskała nawet przydomek "królowej disco polo", a jej twórczość miała duży wpływ na rozwój tego gatunku.

W ostatnich latach sława Shazzy nieco przygasła. Przed rokiem gościła w "Halo, tu Polsat" gdzie wyznała, że zmagała się z poważną chorobą. Jednak dzięki wsparciu bliskim i odpowiedniej opiece lekarskiej mogła nadal występować na scenie.

Zobacz również: 64-letni Cezary Pazura chwali się wyrzeźbioną sylwetką! Ciężko trenuje na swój sześciopak!

Shazza w "Halo, tu Polsat". Wystąpiła w sukience sprzed 31 lat

W minioną niedzielę wróciła do śniadaniówki Polsatu. 59-letnia piosenkarka wykonała jeden ze swoich największych przebojów - "Bierz, co chcesz". Piosenka powstała w latach 90. i trafiła na płytę "Egipskie noce" z 1995 r. Pańkowska miała już wówczas ugruntowaną pozycję na scenie disco polo, jednak to właśnie ten hit sprawił, że usłyszeli o niej absolutnie wszyscy.

Shazza nie tylko przypomniała przebój sprzed lat, ale wygrzebała z szafy sukienkę, w której wystąpiła w teledysku. Minęły trzy dekady, a czarna kreacja nadal pasuje na nią jak ulał! Piosenkarka zażartowała nawet, że po prostu chciała usłyszeć: "Madzia! Masz taką samą figurę jak 30 lat temu".

W rozmowie z Aleksandrą Filipek (31 l.) i Maciejem Rockiem (48 l.) przyznała, że charakterystyczna czarna sukienka nie jest jedyną kreacją, którą zachowała z czasów największej popularności. Dodała również, że nadal jest bardzo aktywna fizycznie, co pomaga jej zachować idealną sylwetkę.

Nasze teledyski z lat 90. to były opowiadane historie, a ja wszystkie te stroje zachowałam w swojej szafie. Bez moli! Jak się dba o taką formę? Robi się to, co się kocha, czyli muzykę, udziela wspaniałych wywiadów. Od najmłodszych lat jestem związana ze sportem, uwielbiam pływanie i siłownię - mówiła Shazza.

Zobacz również: Anita Werner pokazała zdjęcia sprzed 25 lat! Bardzo się zmieniła od tamtej pory?

33

QUIZ nie tylko o muzyce disco polo. Pytamy o Zenka Martyniuka i Krzysztofa Krawczyka Pytanie 1 z 15 Wielki hit "Przez twe oczy zielone" grupy Akcent powstał w: XX wieku XXI wieku Następne pytanie